Bakan Kirişci: "Ukrayna dış ticarete konu ürünlerini yüzde 25 aşağı vermeyi taahhüt ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tarım ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili, "Sadece Ukrayna'nın elinde 27.5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Mısır, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçek yağı, soya gibi ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar" dedi.

Bakan Kirişci, MHP Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Bakan Kirişci'ye Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. Burada konuşan Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sektörün oyuncuları ve üreticilerle bir araya gelip onların ağzından yaşadıkları ve muhtemel endişe konularını dinlemek ve bakanlığın çalışmalarını anlatmak için bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye'nin dünya ülkelerinin geçirdiği pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi önemli süreçleri geçirdiğini ifade eden Bakan Kirişci, “Pandemi döneminde eli öpülesi üreticiler üretmeyi sürdürdü. Tedarik zincirinde de aksaklık olmaması için hükümetimiz gerekli önlemleri aldı ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında en ufak bir aksaklık yaşanmamıştır. Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın kendi içinde bölündüğü dönemde ülkemiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde taraftar mantığıyla hareket etmek yerine, birini diğerine tercih etmedi ve her ikisi de bizim dost ve komşu ülkelerimiz diyerek tarihi adım attı. Bu taraflardan birinin taraftarı olsaydık, savaştan etkilenen iki ülkenin yanına biz de eklenebilirdik. Ucuz atlattık. Allah yüzümüze baktı. Şu anda her iki ülke de sürekli 3-4 gün geçmez Ukrayna ve Rusya Tarım Bakanı görüşmek istediklerini belirtirler. Ne için bunu isterler? Çünkü her iki ülke de tarımsal ürünler konusunda dış ticarete konu olabilecek önemli ürünleri olan ülkelerdir” diye konuştu.

"Yüzde 25 indirimle satış"

Diğer taraftan da Türkiye'nin bu ülkelere sattığı ürünler olduğuna değinen Bakan Kirişci, "Örnek vermem gerekirse sadece Ukrayna'nın elinde 27.5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. 8.5 milyon ton mısır üreten bir ülke Türkiye'den bahsediyorum. Ukrayna'nın dış ticarete konu olan 13.5 milyon ton mısır stokundan bahsedersem, bu stokun ne anlama geldiğini daha iyi anlamış oluruz. Aynı şekilde 7.5 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Ayçiçeği yağı değil, çekirdek. 6,5-7 milyon ton civarında ayçiçek yağı var, 1 milyon ton civarında soya var. Bu ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar. Rusya'nın durumu farklı değil. Onlarda da bir sıkışmışlık var. Azerbaycan domates konusunda Rusya'nın önemli tedarikçilerinden biriydi. Azerbaycan'la Rusya arasındaki ilişkinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ilişkiye rağmen artık ürün alışverişlerinde ciddi problemler yaşanıyor. Ama hiçbir zaman biz Rusya'ya, Ukrayna'ya, Azerbaycan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kısıtlama getirmedik” dedi.

"Tarımın röntgenini çekeceğiz"

Bazen Türkiye'nin üreticisinin ürettiklerini hafife alanlar olduğuna değinen Bakan Kirişci, “Sırf AK Parti iktidarı döneminde 65 milyon olan nüfus, 85 milyon, üzerine 20 milyon koymuş durumda. 5 milyon da bize sığınmış insanlar var. Pandemi öncesinde ülkemizi ziyaret eden misafir sayısının 52 milyon olduğunu düşündüğümüzde onu da aynı şekilde doyuran coğrafyadan bahsediyoruz. Artık 30 milyarlara dayanmış bir ihracatımız var. Burada Antalya'nın özel bir yeri var. Bugün sizlerle bir arada olmamızın yegâne amacının Antalya özelinde ama Türkiye genelinde tarımın bir röntgenini çekelim, ormancılıkla ilgili konularda değerlendirmelerinizi alalım, bu değerlendirme ve önerilerinizin ışığında birlikte yol yürüyelim derdindeyiz” dedi.

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı devam etti.