Bakan Koca, toplantı için geldiği Antalya'da hasta çocukları unutmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantısı için geldiği Antalya'da hastane ziyareti gerçekleştirerek çocuklar başta olmak üzere tedavi gören hastalar hakkında bilgi aldı.

İl değerlendirme toplantısı için Antalya'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Kepez Devlet Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret ederek tedavi gören çocuklar hakkında aldı. Bakan Koca, daha sonra hastanede tedavi gören diğer hastalar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.