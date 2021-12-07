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Bakan Kurum, çevreci bisikletle üretilen milkshakenin tadına baktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevreci bisiklete monte edilen mikserin çalıştırılmasıyla elde edilen milkshakenin tadına baktı.


Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın(COP 22) açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra fuaye alanındaki stantları gezdi. Yabancı temsilcilerle sohbet eden bakan Kurum çeşitli su altı canlılarının yer aldığı sergiyi de inceledi. Bakan Kurum alanda bisiklete monte edilen ve pedalların çevrilmesiyle mikserin ürettiği milkshake, önce yanındaki misafirlere ikram etti, daha sonra kendisi de tadına baktı.

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