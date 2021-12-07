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Bakan Kurum, Libya Çevre Bakanı el-Münir ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Libya Çevre Bakanı İbrahim el-Münir ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Barselona Sözleşmesi 22'nci Taraflar Konferansı'nın(COP 22) açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra Libya Çevre Bakanı İbrahim el- Münir ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmede Akdeniz Havzası'nın biyolojik çeşitliliğini etkileyen deniz çöpü, iklim değişikliği, kara ve deniz kaynaklı kirlilik gibi çevresel değişikliğin hakim faktörlerinin ve olumsuz etkilerinin azaltılmasının yanında, salgın ile kullanımı artan tek kullanımlık plastikler ve deniz çöpü sorununun da bertaraf edilmesi konusu gibi konuların görüşüldüğü bildirildi.

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