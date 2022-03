Bakan Nebati: "Milli para birimimize güvenin"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomik modeli ile yollarına devam ettiklerinin altını çizerek, "Finansal istikrarın güçlendirilmesi Türk Lirasının tasarruflarının özendirilmesi ve Türkiye ve dünyaya özgün bir model olarak sunduğumuz, Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile kur ataklarına karşı tedirginlikleri gideriyoruz. Milli para birimimize güvenin" dedi.

Bakan Nebati, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu(TÜGİK) İş Zirvesi'ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Nebati, özel sektör temsilcileri, STK'lar ile kamunun çeşitli platformlarında bir araya gelerek istişareler ve görüş alışverişinde bulunmasına önem verdiklerini belirtti.

Londra'da önemli bir toplantıya katıldığını hatırlatan Bakan Nebati, “Çok çok verimli iyi geçti. Biz yurtdışına çıkarken Türkiye Cumhuriyetinin gücü bayrağımızın gücü ve varolduğumuz coğrafyanın bir temsilcisi olarak dik bir şekilde alnımız açık bir şekilde ve duruşumuzla gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa ulusal çıkarlarımızın doğrultusunda mesajlar veriyor ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda gelebilecek her türlü yatırım için de başta bürokratik engeller olmak üzere, her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Yurtdışına ülkemizi şikayet etmek için değil ‘bu ülkede yatırım yapmayın' demek için değil bu ülkeye yatırım yapmaya gelin, bu ülkede can, mal, ırz ve inanç güvenliği sağlandığı için gelin. Bu ülkede kambiyo rejimine inanarak gelin. Bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren adalete vurgu yapan, özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin diye gidiyoruz. Bu ülkeye eşit koşullarda ve ulusal çıkarlarımıza halel getirmeyecek şekilde her türlü özveride bulunacağımızı ve sizlerle birlikte işbirliği yapacağımızı söylemek için gidiyoruz. Bu ülkeye bu ülkenin topraklarına bu ülkede yaşayan kadını erkeği her türlü gence, genç hanımlara iş dünyasına inanarak gidiyoruz. Gittiğimizde 20 yıllık iktidarın başarılarıyla alt yapısın tamamlamış güçlü bir ülkeyle ve 20 yıldır bu ülkeye güçlü bir liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile gidiyoruz” dedi.

"Sorunları biliyoruz, üstesinden geleceğiz"

“Bu ülke güçlü bir ülke hiç merak etmeyin” diyen Bakan Nureddin Nebati, “Bu ülke güçlü bir ülke ve bu ülkeye inanıyorlar, güveniyorlar. Şeffafız, açık sözlüyüz, inançlıyız, kararlıyız. Sorunlarımızı biliyoruz. Sorunlarımızın üstesinden gelecek her türlü enstrümanı en iyi şekilde ve uygun bir zamanda kullanabileceğimizi ve adımlarımızı da buna göre atacağımızı bilerek gidiyoruz. Bu ülkeye güvenin. Bu ülkeye güvendiğiniz için buradasınız. Bu ülkeye güvendiğiniz için toplantılarınız genel kurullarınızı yaparak enerjinizi en iyi yöne sevk edebilecek kaliteyi gösteriyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

"Üretim üssüyüz"

Dünyanın 2 yıldır olağanüstü bir dönemden geçtiğine değinen Bakan Nureddin Nebati,” 2 yıl önce tam bu zamanlarda dünya karşı karşıya kaldığı en büyük olayın nasıl çözüleceğine ilişkin hesap kitap yapamazken bizler, hemen ilk günlerden itibaren aldığımız kararlar, uygun zamanda ortaya konmuş olan irade ile Türkiye'yi dünyadan ayrıştırdık. Pozitif ayrıştırdık. 2020 yılında bütün dünya küçülürken Türkiye, Çin'den sonra en büyük ülke oldu. Yüzde 1,8 büyüdük. Lütfen 2 yıl öncesini iyi hatırlayın. Çift haneli küçülme, sonra tek haneli küçülmeler, sonra gelecek ne olacak diye soranlara tek bir şey söyledik. Bu ülke iştahlı bir ülke genç nüfusa sahip bir ülke güven dolu bir ülke bulunduğu coğrafi ortam itibariyle bütün dünyaya en önemlisi yakın coğrafyanın tüm taleplerini karşılayacak özgün bir yapıya sahip. Batı Avrupa'nın farklı taleplerini, Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Rusya'nın, doğunun taleplerini Türki Cumhuriyetlerin, Balkanların taleplerini hepsini alır bir araya getirir, öylesine bir üretim merkezi haline gelir ki Türkiyesiz yapamayacağını herkes anlar. Nitekim 2021 yılında yüzde 11'lik bir büyüme sağladık. İhracatımız 225 milyar doları aştı. İlk 2 aydaki, 12 aylık birikimle 231 milyar doları aşan bir ihracat seviyesine ulaştık. Nasıl oluyor bu. Çünkü yakın pazarlara tam bir üretim üssü olduğumuzu kanıtlayan bir başarıyla bunu yakaladık”dedi.

"Büyüme aynı şekilde yolunu sürdürüyor"

Bakan Nebati, Türkiye'nin daha ileriye gideceğini ve hedeflerine ulaşacağını vurguladı.

Zorlukların karşısında gözlerini kapatmadıklarını yada halının altına süpürerek geçiştirme mantığı ile çalışmadıklarının altını çizen Nebati, “ Zorlukları biliyoruz. Gerektiğinde paylaşalım diyoruz bunun üstesinde geleceğimizi bilin diyoruz ve güven telkin ediyoruz. İstikrarlı doğru adımlar atıyoruz ve her türlü özveride bulunacaklarla, gelin birlikte hissedelim diyerek yürüyoruz. Onun için de 11 büyüdük. Şimdi bakın 3. ayın sonundayız, öncü göstergelerimiz çok iyi. Satın alma gücü paritesi çok iyi. Elektrik tüketimi gayet iyi. Fabrikalar çalışıyor. İhracatımız artarken iç tüketimde de aynı şekilde devam ediyor. Belli bir denge üzerinde gidiyoruz büyüme aynı şekilde yolunu sürdürüyor. G20,OECD ülkeleri içerisinde başarı üstüne başarı kaydediyoruz. Antalya turizmin merkezi. Turizmde başarılar elde ede ede yürüyoruz. Geçen yıl Akdeniz havzasında İspanya'dan fazla turist alma özelliğini kazandı Türkiye, 24,5 milyar dolar üzerinde turizm geliri elde etti. Hızla pandemi öncesi döneme doğru gidiyoruz. Karadeniz'deki bu gerginlik inşallah cumhurbaşkanımızın kabine üyelerimizin Dışişleri Bakanımızın üstün performansıyla Türkiye'yi bir çözüm barış merkezi olma noktasına getirerek belli bir yere doğru götürüyor. Buna rağmen Türkiye 2022 yılını da büyüme ile ihracat hedeflerinin üzerine çıkmayla turizmdeki gelirlerini gerçekleştirme ve ötesine gitme hedefiyle yürüyor ve bunu başaracak. Daha iyi haberler gelecek” dedi.

"21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak"

“Türkiye'nin adeta bir fırsatlar ülkesi olduğuna vurgu yapan Bakan Nebati, “Londra'ya her gidişimde farklı bir hava ile gidiyorum farklı bir hava ile dönüşüm oluyor. 21. yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. 21. yüzyıl gençlerimizin önderliğinde yürüyecek. O kadar umutlu heyecanlı ve geleceği o kadar büyük bir ümitle bakıyorum ki Allah'ın izniyle yanılmayacağım ve yanıltmayacağız. Rahat olun. Birilerinin bir şey söylemesi birilerinin farklı bir dille bir üslupla karamsarlık yayması, sizi hiç rahatsız etmesin. İyimserlik, temkinli iyimserlik, hesap kitabını bilerek biz yolumuza devam edeceğiz. Varsın birileri farklı düşünsün, varsın birileri korksun. Biz cesuruz, güçlüyüz, iradeliyiz. Bu şekilde yürüyeceğiz ve yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz"

Bakan Nebati, Türkiye'nin sadece seramik üretmediğini teknolojinin her alanında var olduğunu işaret ederek, Artık dünyada Türkiye'deki bilişim teknoloji konuşuluyor, yeşil çevre iklim zirvelerine öncülük eden bir ülke olarak bakılıyor. Askeri teknolojide ilerlemiş, ileri teknolojide adımlar atmış, Hindistan'la neredeyse gençleri 1 milyon istihdam projesiyle bilişim teknolojisinde adeta devrim yapmış bir ülke olarak bakılıyor. Biz böyle bir ülkeyiz ya. Böyle bir ülkenin mensuplarıyız, böylesine bir ülkenin getirdiği özgüvenle hareket ediyoruz. Onun için de fırsatları en iyi şekilde değerlendiren bir ülkenin mensupları olarak biliyoruz ki bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Petrol fiyatları yükseldi farkındayız. Dış ticareti olumsuz etkiliyor farkındayız. Enflasyona olumsuz şekilde etki yapıyor farkındayız. Bunları gizlemiyoruz. Ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz. Enflasyonlara da mücadele diyoruz, ihracatımızın geliştirilmesi noktasında da elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. İş gücü piyasana da iş üreterek yolumuza devam ediyoruz. Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi güvenilir kazançlı bir ülke olarak görmeye devam ediyor ve bizleri sık sık ziyaret ediyor” değerlendirmelerinde bulundu.

"Milli paramıza güvenin"

Gençlere yaptıkları desteklerden bahseden Bakan Nebati, “ Yolumuza Türkiye ekonomik modeli ile devam ediyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi Türk Lirasının tasarruflarının özendirilmesi ve Türkiye ve dünyaya özgün bir model olarak sunduğumuz, Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile kur ataklarına karşı tedirginlikleri gideriyoruz. Yanı başımızda savaş olacak kur öngörülmez FED bir açıklama yapacak faizle ilgili kur öngörülmez olurdu. Son birkaç aydır yaşadıklarımız gördüklerimiz, kurun artık stabil olduğunu ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde yola devam ettiğini göstermesi açısından Türk Lirası tasarruflarının özendirilmesi gayretiyle adeta birlikte yürüyor. Ve ekonominin geneline yayılan bir dizi olumlu etkisini her beraber görüyoruz. Milli para birimimize lütfen güvenin bitti. Türkiye ekonomik modeli ile bundan sonra risklerin bertaraf edildiği, ilk başlangıçta yaşanmış olan risklerin iyileştirildiği geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'de olduğumuzu unutmayınız. Faiz ve kur odağında sığ bir alanın içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık. Yatırım ve üretim kararlarına bunların ket vurmasın engelledik. Altın tasarruf ekonomik sistemi ile Türkiye'nin ikinci gerçeği olan birincisi döviz fiyatları ikincisi de yastık altında hacmi milyarlarca dolar olan 5 bin tonu aşan 250 milyar dolar arasında olduğu varsayılan altının da ekonomiye kazandırılması konusunda önemli adımlar atıyoruz. 1 Mart'tan itibaren bunu hızlandırarak devam ediyoruz. Artık çeyrek hesap hizmeti, enflasyonun indirilmesi noktasında atılacak adımlarla adeta eş güdümlü çalışıyoruz”dedi.

"Enflasyona karşı alınan bazı tedbirler"

“Enflasyona karşı mali tedbirler ne alıyorsunuz” diye soranların olduğuna dikkat çeken Bakan Nebati,” Geçen ay hızlı bir şekilde temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den 1' e düşürdük. Meskenlerde elektriğin KDV'sini 18'den 8'e düşürdük. Her türlü alanda kademeli geçişleri sağlamaya çalıştık. Yönetiyoruz ve vergisel anlamda da adımlarımızı sıkı bir şekilde atmaya devam ediyoruz. KDV ile ilgili karmaşık ve hesaplanamaz bütün yöntemlerin sadeleştirilmesi oranların sadeleştirilmesi noktasında da önemli adımlar atıyoruz, üretimden de vazgeçmiyoruz. KDV'yi ciddi şekilde uyguluyoruz, 60 milyar liralık bir alan sağladık ama bir şartımız var. Alacağınız tüm krediler üretime odaklı olacak. Alacağınız parayı, doları, altına şuraya buraya istemiyoruz. üretim yapın teknolojiye yatırım yapın ihracatı arttıracak adımları kanalize edin talimatlarımız net şekilde uygulanıyor. Sıkı bir şekilde KGF dağılımını takip ediyoruz. Enflasyonla mücadele timleri gibi. Elbette ki her şirket parasını kazanacak. Kimsenin kazancıyla işimiz yok. Bu işler farklı bir şekilde ben gelir elde edeceğim fırsatçılık yapacağım diyenlere enflasyonla mücadele timini gönderiyoruz. Hissediyorsunuzdur” açıklamasını yaptı.

"GES ve sulama müjdeleri "

Aynı zamanda vatandaşların daha ucuz gıda maddelerine ulaşması için de birlikten berekete uygulamasını devreye aldıklarını aktaran Bakan Nebati, şöyle konuştu: “ Bunun üzerinden de önemli bir yol açmış oluyoruz. Ticaret Bakanlığımız ihracatı geliştirme A.Ş'yi kurduk birlikte, gene kalite programını uyguluyor. Kurumlar vergisinde ihracat yapan şirketlerde 1 puanlık bir düşüş yaptık. Vergi kanununda yaptığımız değişiklikle 850 bin esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tuttuk. Geçici veri beyannamesini 4'ten 3' e düşürdük ve asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin yükünü azalttık. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme ile ilgili enerji fiyatları özellikle Rusya Ukrayna gerilimi sonrasında hızla yükseldi, şimdi yeşil enerjiye geçişimizi sağlayacak önemli adımlar atıyoruz. Önemli 2 müjdeyi açıkladı cumhurbaşkanımız, GES yatırımlarını tarımsal üretim yapan tüm çiftçilerimize birliklerimize kooperatiflerimize destekleyecek şekilde önemli finanslar kaynaklar sağladık. Pazartesi günü bunun ayrıntılarını Şanlıurfa'da açıklayacağız. İkincisi tamamı bitmiş barajların göletlerin sularını kullanır hale getirecek müjde de açıklandı”.

Nebati, 2 yılda barajı, göleti tamamlanan suların toprakla kavuşacağını dile getirerek, bunun önemli bir destek atılım olduğunun altını çizdi.

"Ekonomi sadece rakam değildir"

“Ekonominin sadece rakam olmadığını geleceği görebilmek olduğunun altını çizen Bakan Nureddin Nebati, “Beklentilerdir, umuttur, geleceği görebilmektir, yaptığınız işe inanmaktır. Ülkenize topraklarınıza, vatanınıza, bayrağınıza inanmak demektir. Çocuklarınıza çok iyi bir gelecek bırakacağınız umudunu taşımak demektir. Geçmişin sıkıntılarını sürekli paylaşmak demek değildir. Geleceğin umutlarını güzelliklerin vücudunun her alanında gözlerinizde hücrelerinizde hissedecek enerji ile tamamlarsınız. Zorluklar pes etmek için değil, biz zorluklara karşı pes edeceksek niye buradayız. Hayat denilen şey zorluklarla mücadele edebilmektir. Zorlukların karşısında güçlü durabilmektir. Birilerinin olumsuz havalarıyla olumsuz hareket etmek değil. Onlar aynaya baksınlar, kendilerini yiyip bitirsinler. Biz aynaya baktığımız zaman heyecan, enerji, güç, iman, istikrar, vatan bayrak, millet, diye yolumuza devam ediyoruz”dedi.

"Türkiye'nin yüzyılı olacak"

21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacağını bir kez daha yineleyen Bakan Nebati, “Israr ve inatla söylüyorum. Çünkü biliyorum, ileride çocuklarımız sizin çocuklarınız 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı dediği zaman inanmayanlar vardı, onlar bile kazandı diyecekler. Çünkü bu ülkenin kazancı karamsarlığa da yeter kötümserlere de yeter inanmayanlara da yeter. O kadar derin ve güçlü bir ülkenin elhamdülillah vatandaşlarıyız” açıklamalarında bulundu.