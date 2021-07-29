Bakan Pakdemirli: “Akşam saatlerinde 600 hektar kadar zarar tespit ettik ancak 3-4 misline çıkacağını görüyoruz”

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına ilişkin son durumu bildiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Henüz kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odağın olması ve bunlarla mücadele ediliyor olması şuanda yangını tamamen kontrol altına almamız konusunda işimizi zorlaştırıyor” açıklamasını yaptı. Pakdemirli, akşam saatlerinde 600 dönüm olarak gördükleri alan zararının 3-4 misline çıkabileceğini kaydetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangını yerince incelemek üzere bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki şuanda aktif olan yangınlarla ilgili bilgiler verdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pakdemirli, Adana'da 3 yangın olduğunu ve bunlardan Kozan'daki yangının büyüme ihtimali olduğunu, Mersin'de 80 kilometre hızla giden bir yangın olduğunu ve bazı bölgelerin tahliye edildiğini kaydetti. Pakdemirli, Manavgat'taki yangının da henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

“Adana, Mersin, Manavgat yangınlarına 476 arazöz bin 704 personel müdahale ediyor”

Yangınlara ilişkin bilgiler vermeye devam eden Pakdemirli, “Adana yangınlarımızın hepsine 186 arazöz, 744 personel, Mersin'deki yangınlara 90 arazöz 160 personel, Antalya Manavgat yangını 200 arazöz 800 personel olmak üzere 476 arazöz, bin 704 personel, şuanda hali hazırda yangınla mücadele diyor” dedi.

“Fazla sayıda odak işimizi zorlaştırıyor”

Antalya Manavgat yangınının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Pakdemirli, “Fazla sayıda odağın olması ve bunlarla mücadele ediliyor olması şuanda yangını tamamen kontrol altına almamız konusunda işimizi zorlaştırıyor. Tabi ki burada önceliğimiz yerleşim yerleri olduğu için, ormanlık alanda henüz tam anlamıyla yangın kontrol altına alınamamış durumda. Zarar gören vatandaşlarımız, dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı. Bunların çoğu hastanelerden taburcu edildi. 5-6 kadar vatandaşımızı da ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybının olmaması bizim açımızdan teselli edici” diye konuştu.

“Vatandaşların ihtiyaç eksikliği yok”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Pakdemirli, şuanda sahada yemek, su ya da konaklama gibi ihtiyaç eksikliğinin söz konusu olmadığını vurguladı. Var olan ve sunulan ihtiyaç giderlerinin vatandaşlara sunulduğunu, konaklama konusunda ise yine vatandaşların akrabalarının yanlarına gitmek istediğini belirten Pakdemirli, “Kümelenmiş Kızılay'ın ya da AFAD yardımı bekleyen bir vatandaş yok. Evlerinden tahliye olan vatandaşlarımıza sunulan yurtlar ve kalış imkanlarında yüzde 90'dan fazlasının reddedildiğini ve vatandaşların kendi imkanlarıyla kaldığını görüyoruz” ifadelerini kaydetti.

“3-4 misline çıkacağını görüyoruz”

Bakan Pakdemirli, şuana kadar zarar gören alanla ilgili bir soruya da “Akşam saatlerinde 600 hektar kadar zarar tespit ettiklerini ancak 3-4 misline çıkacağını görüyoruz. Oturup bunların hepsini hasar tespitleri yapıldıktan sonra ve soğutma faaliyetleri bittikten sonra ancak söyleyebiliriz. Bu ölçümlerde genelde yangından birkaç hafta sonra çıkar” yanıtını verdi.

“Çıkış nedeniyle ilgili şuan netlik kazanan bir durum yok”

Yangının çıkış nedeninin kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığını da sözlerine ekleyen Pakdemirli, “Netlik kazanan bir durum yok. Netlik kazandığı zaman paylaşırız ama şuanda birincil amacımız yangın ve yangınların söndürülmesidir. Akabinde gerekli açıklamalar ilgili merciler tarafından yapılacaktır” diye konuştu.