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Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı inceledi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya’ya gelerek Serbest Bölgede ziyaretlerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'ya gelerek Serbest Bölgede ziyaretlerde bulundu. Bakan Pekcan'ın ziyaretinde en dikkat çekici detay ise, Antalya'da yapımı 3 yılda tamamlanıp İngiliz iş adamına 50 milyon dolara satılan lüks yat oldu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'da ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Ticaret Bakanlığına bağlı Antalya Serbest Bölge Müdürlüğüne gelen Bakan Pekcan, burada çalışan personellerle buluştu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da eşlik ettiği programda ardından limanı gezen Pekcan, yapımı 3 yılda tamamlanan ve İngiliz iş adamının satın aldığı yaklaşık 50 milyon dolarlık yatı inceledi. Bakan Pekcan, şirket sahiplerinden bilgi alarak yatın içinde kısa süreli bir gezinti gerçekleştirdi.



Yakıt ihmali yapmadan okyanusu çift yönlü geçiyor


Şu ana kadar serbest bölgeden satılan en büyük ve en pahalı yat özelliği taşıyan ‘Estel' isimli yatın özellikleri ise dikkat çekici. 63 metre uzunluğundaki yat 17 Nat hıza ulaşabiliyor, yakıt ihmali yapmadan okyanustan çift yönlü geçebiliyor. 18 kişilik mürettebat barındıran lüks yat, aynı zamanda 30 yolcu kapasitesine sahip.

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