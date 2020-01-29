Bakan Selçuk, eğitime katkı veren hayırseverlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da okul yaptırıp, okul yapımı için arsa bağışında buluşan hayırseverlere desteklerinden dolayı düzenlenen plaket törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kent merkezindeki bir otelde Antalya Valiliği tarafından düzenlenen “Antalya Hayırseverler Buluşmasına” katıldı. Buradaki hayırsever ve vatandaşları selamlayan Bakan Selçuk, 93 yaşındaki Ayşe Boztepe'nin elini öptü, yanına eğilip sohbet etti.

“Size ziyarete geldik, size hürmet edeceğiz, bizim vazifemiz bu” diyen Selçuk'a, Boztepe, “Oğlum senin görevin ne?” sorusunu sordu. Selçuk ise “Bana Milli Eğitim Bakanı diyorlar" cevabına Boztepe, "Öyle mi, kusura bakmayın tanıyamadım” dedi.

Programda 78 hayırsevere plaket verilirken Bakan Selçuk, tüm katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Bakan Selçuk'a Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.