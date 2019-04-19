Bakan Selçuk: "GSS kapsamında 43 milyar ödeme gerçekleştirdik"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2012 yılında uygulamaya başladığımız Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bugüne kadar yaklaşık 43 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik" dedi.

OHSAD tarafından düzenlenen Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk, OHSAD'ın bu yıl 10'uncusunu düzenlediği kurultayın hayırlı olmasını temenni etti.

Sosyal refah devletlerinde sağlığın finansmanının ve denetiminin kamunun temel işlevleri arasında olduğunu anımsatan Selçuk, bakanlık olarak sağlık hizmetinin tüm vatandaşlara eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulmasının birincil hedef olduğu belirtti.

"Kapsamını yüzde 99,5'e çıkardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformunun ardından 2008 yılından bu yana, sistemi dinamik bir sistem olarak ele alıp sürekli gözden geçirdiklerini dile getiren Selçuk, sosyal güvenlik sisteminde ikinci faz reformların her zaman gündemlerinde olduğunu ve sistemin işleyişindeki aksaklık ve eksikliklerin tespit edilip, giderilmeye çalışıldığını aktardı.

Genel sağlık sigortasının (GSS) kamu hizmetleri içerisinde kalkınma carisi olarak tanımlanan sağlık hizmetinin finansmanını ilgilendirdiğini kaydeden Selçuk, "2002'de yüzde 70 olan genel sağlık sigortasının kapsamını bugün yüzde 99,5'e çıkardık. Daha önce sistemin dışında kalan vatandaşlarımız adeta kendi başlarına bırakılıyordu. Neredeyse parası olanların ya da memurların yararlanabileceği bir hak olarak görülüyordu. Ülke genelindeki 17 bin eczaneden sadece 3 bin 260'ının SSK ile sözleşmesi vardı. SSK bünyesindeki 261 eczane ile birlikte ülkedeki eczanelerin ancak yüzde 19'u kamu sağlık sigortasına hizmet verebiliyordu. Bugüne baktığımızda ise 26 bin 221 eczanenin tamamına yakınından vatandaşlarımız sağlık sigortası kapsamında yararlanabiliyor. Bugün tüm sigortalılarımız özel-kamu ayrımı olmaksızın 2 bin 463 sözleşmeli sağlık hizmet sunucusundan hizmet alabiliyorlar" diye konuştu.

"SUT'a ilişkin çalışmalar devam ediyor"

Eskiden hemen hiçbir eczaneden ilaç alınamazken bugün 8 bin 353 bin vatandaş için bakanlık bütçesine özel ödenek konulduğunu aktaran Selçuk, "2012 yılında uygulamaya başladığımız GSS kapsamında bugüne kadar yaklaşık 43 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Türk Özel Sağlık Sektörünün dinamizmi, yenilikçiliği ve rekabetçiliği bir yandan sağlık hizmetinde kaliteyi artırıp rekabeti tesis ederek kamu ile birlikte vatandaş memnuniyetini de artırıyor" şeklinde konuştu.

2007 yılından bu yana birçok işlem kalemi değişmeksizin devam eden SUT'a ilişkin değerlendirme yapan Selçuk, "Ciddi bir revizyona tabi tutulmasına dair talebinizi de makul ve haklı olarak görüyoruz. İnşallah bu konudaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz" diye konuştu.