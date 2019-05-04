Bakan Selçuk: "İstinaf yoluna başvuracağız"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Antalya'daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya'da yaşanan küçük bir çocuğa cinsel istismar saldırısına yönelik mahkeme kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakanlık olarak süreci en başından beri yakından takip ettikleri ve müdahil olduklarını belirten Bakan Selçuk, açıklamasında, "Antalya'daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız. Ayrıca hepimizi derinden sarsan istismar ve şiddet olaylarından sonra mağdur ve ailelerine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşımı hususunda sorumlu bir yaklaşım izlenmediğine üzülerek şahit oluyoruz. Adli yargı süreci devam eden her olayda, tüm duyarlı vatandaşlarımızdan mağdurun rehabilite sürecini sekteye uğratmamak, ikincil örselenmesini engellemek ve kişilik haklarını korumak adına daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Antalya'da A.Ö. isimli şüphelinin yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla yargılandığı Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinin karar duruşmasında beraat etmesinin ardından duruşmaya katılan Cumhuriyet Savcısı tarafından karara itiraz edilmiş ve söz konusu karara ilişkin istinaf kanun yoluna başvurulmuştu.