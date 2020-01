Bakan Soylu: "2019 yılında uyuşturucudan 25 bin 619 kişi tutuklandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, hep birlikte uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. 2018'de 657'ye düştük. 2019 rakamı şu an için 255, adli tip süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500'ün altında bir rakamda 2019'u bağlamış oluruz. Ayrıca 2019 yılında uyuşturucudan 25 bin 619 kişi tutuklandı" dedi.

Antalya'da düzenlenen Narkotik Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya bağlı can kayıplarının sayısının 2012 ile 2016 arasında, 4 yılda yaklaşık 5.5 kat artış gösterdiğini açıkladı. Bu sayının sadece 4 yılda 162'den 920'ye çıktığını ifade eden Soylu, "Sonraki yıl 941 olmuş. Sonrasında meseleyi Cumhurbaşkanımıza götürdük, talimatlarını aldık, hatta birilerinin tepkisini alan o ifadeyi kullandık. Hani uyuşturucu satıcısını görünce kolluk kuvvetlerimize, polislerimize ayağını kırın dedik ya. Yarın öbür gün Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'nün Türkiye raporu açıklanacak. Raporda muhalefet partilerinin sık sık dile getirdiği 'Türkiye'de işkence var' iddiaları tamamen ortadan kaldırılıyor. Türkiye'de işkence yoktur. İkincisi Türkiye'de kötü muamele istisnai. 2017 ve 2016'daki darbeden sonraki görüntüleri kötü muamele kapsamına almaya çalışmış, darbecilerin gözaltına alındığı noktaları. Bizim ona itirazımız var zaten. 'Uyuşturucu ile mücadelede yer yer kötü muameleye rastlıyoruz' diyor. Bir meseleyi tespit etmişler. Ciddi bir şekilde sahayı baskıladık. Okul önlerinden, uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sizler, hep birlikte uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. 2018'de 657'ye düştük. 2019 rakamı şu an için 255, adli tip süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500'ün altında bir rakamda 2019'u bağlamış oluruz" diye konuştu.

Bakan Soylu, saha operasyonlarında önemli bir ivme yakaladıklarının altını çizdiği konuşmasında, "2016'da 81 bin olan yıllık operasyon sayımız, son iki yıldır 140 binin üstüne çıktı, 2019 rakamımız 148 bin olarak gerçekleşti. Bu ivmeyi düşürmemek, mümkünse arttırmak lazım. Keza gözaltı ve tutuklu sayımız da benzer şekilde arttı. 2016'da 7 bin 641 olan tutuklu sayısı, 2019 yılı için 25 bin 619 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.