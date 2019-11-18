Bakan Soylu: "Hangi terör örgütü varsa ezer geçeriz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz büyük bir devletiz, hangi terör örgütü varsa ezer geçeriz. Maliyeti biraz fazla olur az olur ama ezer geçeriz" dedi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOP) Kapasite Güçlendirme Projesi Yönetici Eğitimi Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlendi. Antalya'ya düzenlenen programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Strateji Geliştirme Başkanı Kürşat Kırbıyık da yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, en önem verdiği kurumlardan birinin Strateji Başkanlığı olduğunu belirtti. YİKOB'un yeni kurulan önemli bir kurum olduğunu ifade eden Soylu, "Hangi bakanlıktan size devşirilmiş olursa olsun, hangi plan, hangi tesis, hangi kurum, hangi okul, hangi hastane, hangi gençlik ve spor merkezi, hangi kadın kültür merkezi yapılıyor olursa olsun, bir kuruşuna halel getirmemek bizim görevimiz. Sadece o değil. Yapılanı en kaliteli yapmak, iş süreçlerini adım adım takip etmek gerekiyor. Türkiye bir dönem ranta bakan müteahhitlerin esiri oldu. AK Parti iktidara gelmeden önce, yıllarca eskalasyondan para kazanacağım diye kamu dairelerini de kendi güzergahına alan, bir yapının ortalama 8 buçuk yılda bitirildiği bir dönemi hep beraber yaşadık. 'Enflasyon var. Ne kadar uzatırsam o kadar para kazanırım' düşüncesi vardı. Şimdi iş başka bir noktada, büyük projeler de olsa ortalama 2 buçuk yılda bitiyor ve Türkiye büyük projeler yapıyor. Artvin'e gidip gördüğümüz baraj, benim bir kere daha ülkeme olan inancımı kat ve kat daha yukarı çıkardı. Köprüler, uçsuz bucaksız şehir hastaneleri, hizmetlerinde en ufak bir eksikliği olmayan şehir hastaneleri var" şeklinde konuştu.

"2 bin 200 yıllık devlet geleneği"

Resulayn ve Tel Abyad'a girildiğini aktaran Soylu, "2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin bütün anlayışını orada ortaya koyuyoruz. Onun için kapasite arttırmalıyız. Hemen hastanelerimizi yaptık. Elektrik hatları, yollar, birtakım kamu binaları tamir edildi. Hemen kollar sıvandı, işe girişildi. Bu 2 bin 200 yıllık bir devlet geleneğidir. Elbetteki öğreneceğimiz yerler var. Ama genel içerisinde biz dünyaya öğretici konumunda olmalıyız. Bizim medeniyetimiz buna sahip bir medeniyet" diye konuştu.

"İşi yokuşa sürmeyin"

YİKOB eğitimi vesilesiyle programda bulunan yöneticilere hitap eden Bakan Soylu, "Merkezi birimlerimize anında bilgileri göndermek sizin sorumluluğunuzdadır. Analiz yapmak, işi takip etmek, iş süreçlerini takip etmek sizin sorumluluğunuzdur. Aksayan işlerin bir şekilde aksaklığını ortadan kaldırabilmek, çözüm üretmek, pratik olmak sizin sorumluluğunuzdur. Ne olursunuz insanların işini yokuşa sürmeyin. Bu işi askıya almak demek değildir, bu oradan bir şey gözetmek değildir. İnsanların işini çözün. Çözerseniz daha mutlu oluruz. Çözerseniz devletimiz kazanır, milletimiz kazanır. Çözerseniz yatırımların sayısı artar. İnsanların iştahı artar. Bizim bir sorumluluğumuz da her ne kadar kamuyu gözetmek zorundaysak aynı zamanda özel sektörü de geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Mali disiplinin önemini vurgulayan Bakan Soylu, "Biz büyük bir devletiz, hangi terör örgütü varsa ezer geçeriz. Maliyeti biraz fazla olur az olur ama ezer geçeriz. Mali disiplini elimizden kaçırırsak o bizi ezer geçer" dedi.