Bakan Soylu: "İnsansız hava araçlarımız, dünyada güç dengelerini değiştirmektedir" (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısa bir mazisi olmasına rağmen Türkiye'de kamu yatırımlarının yüzde 5 ila yüzde 10'unun YİKOB'lar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “2021 yılı içinde YİKOB ve yatırımcı kurumlar adına yaptığı toplam yatırım miktarı 5.5 milyar TL'dir” dedi. Bakan Soylu ayrıca, "Hiçbir gelişmeden, modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmamıştır. Bugün insansız hava araçlarımız, dünyada güç dengelerini değiştirmektedir" diye konuştu.

Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) kapasitesinin güçlendirilmesi için teknik yardım projesi kapsamında düzenlenen "Yönetici Eğitimleri" programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, devletin aciz olamayacağını, vatandaşını yalnız bırakmayacağını ve çaresiz bırakamayacağını altını çizdi.

Türkiye gibi coğrafyalarda bunu sağlamanın kolay olmadığını ifade eden Soylu, "Ancak neresinden bakarsanız bakın, Türkiye 21. yüzyılda bu sorumluluğunu, eskiye nazaran daha zor küresel ve bölgesel şartlar içinde olmasına rağmen, daha büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Bir yandan göçün yükünü üstlenmişken; bir yandan sınır komşusu iki devlette, devlet otoritesini yok eden iki terör örgütüyle mücadele ederken; bir yandan içeride tarihin gördüğü en büyük ihanetin izlerini silerken bir yandan istikrarsızlığın ürettiği düzensiz göçle, terör örgütlerinin geçim kaynağı uyuşturucu ticaretiyle ve belki de en önemlisi, batının bu bölgedeki istikrarsızlık ve sömürü politikasıyla mücadele ederken; küresel salgınla mücadele ederken; bu ülke içeride hiçbir kamu hizmetinde aksamaya meydan vermemiştir. Hiçbir gelişmeden, modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmamıştır. Bugün insansız hava araçlarımız, dünyada güç dengelerini değiştirmektedir" diye konuştu.

"10 yıldır göçü yönetiyoruz"

Süleyman Soylu, son beş yılda Türkiye'nin defalarca, dünyanın parmak ısırdığı terör operasyonları yaptığının altını çizerek, olağanüstü bir çaba ortaya koyduklarını ve maliyet yüklendiklerini kaydetti.

Avrupa Birliği'nde çatlağa sebebiyet veren göçü, 10 yıldır yönettiklerini vurgulayan Bakan Soylu, Ama hiçbir zaman ne şehir hastanelerini yapmaktan vazgeçtik, ne Marmaray'ı ertelemeyi tartıştık, ne yeni havalimanını yapmaktan şüphe ettik, ne 26 havalimanı sayısını ikiye katlamaktan geri durduk, ne 1915 Çanakkale Köprüsü'nü biraz erteleyelim dedik, ne Yavuz Selim Köprüsü'nü, ne Osmangazi Köprüsü'nü yapmaktan imtina ettik. Ne de afetlerde vatandaşımızın yardımına koşarken herhangi bir maddi sıkıntı çektik. Bir yandan terörle mücadele ederken, PKK'yı tarihe gömerken, bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz, turizmin, sporun, eğitimin ve aslında kalkınmanın bölgesi haline geldi” ifadelerini kullandı.

"Vesayet sistemini de ortadan kaldırdı"

Doğuda organize sanayi bölgesi sayısının öğrenci ve üniversite sayısının arttığına değinen Soylu, “Azerbaycan'dan başlayıp Suriye'den Libya'ya kadar gümüş bir hilal üzerinde tüm milli menfaatlerimizi korurken; güneyimizdeki bir terör koridoru hayalini bitirirken; salgında esnafımıza kira desteğinden tutun, teröre peşkeş çekilen belediyeleri kurtarıp Hakkari'de vatandaşımıza 24 saat tertemiz su vermeye kadar, 2 bin 200 rakımlı yerleşim yerlerinde sıcak asfalt duble yol yapmaya kadar, pek çok hizmeti, herhangi bir sıkıntı çekmeden gerçekleştiriyoruz. Yıllardır her yatırımda, her atılımda, yerli otomobil dediğimizden, dünyanın en modern hastanelerine kadar atacağımız her adımda, siz yapamazsınız, siz edemezsiniz, bizim gücümüz yetmez, ne işimiz var, ne gerek var diyen bir anlayışa karşı, bugün tüm hedeflerine ulaşan, dediğini yapan, milletine dünya standartlarında otoyolları, kamu hizmetlerini sunan bir ülke var. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye sadece kuru kuru özgüven yüklemedi. Gücünü kullanabilecek bir sistem tesis etti ve özellikle, ayağımıza pranga vuran bir vesayet sistemini de ortadan kaldırdı” açıklamasını yaptı.

"Kamu yatırımlarının yüzde 5 ile 10'u YİKOB'ların"

“Varsın birileri eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya güçlendirilmiş sistem diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın” diyen Soylu, “Devletimiz bugün güçlüdür, devletimiz bugün hızlıdır, devletimiz bugün etkili ve acziyete düşmeyen bir devlettir. Millet bu treni geri döndürecek değildir. Sizlerin sorumluluğu, işte bu vizyonu geleceğe taşımaktır. Her ne kadar YİKOB'larımı çok genç olsa da köklü bir devlet geleneğinden güç almaktadır. Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı illere hizmet veren bir birimden bahsediyoruz. Sadece yatırım anlamında değil, özellikle son yıllarda yükselen afetlerde de YİKOB'larımız ciddi görevler üstlendi. Sadece bu yılki orman yangınları ve sel afetleri için 68.5 milyon TL, YİKOB'larımız tarafından gönderildi. Kurulduğu günden beri Büyükşehirlerin kırsal kesiminde yollardan su altyapısına kadar pek çok hizmet, YİKOB'lar eliyle, buradaki arkadaşlarımızın alın teri ve becerisiyle götürüldü. Kısa bir mazisi olmasına rağmen, gururla ifade etmeliyim ki bugün Türkiye'de kamu yatırımlarının yüzde 5 ila yüzde 10'u YİKOB'larımız tarafından gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında 985 kilometre kırsal yol yapılmıştır. Bunu arttırmanın gayret içindeyiz. 2021 yılı içinde YİKOB ve yatırımcı kurumlar adına yaptığı toplam yatırım miktarı 5.5 milyar TL'dir” ifadelerini kullandı.

"Sürekli kendini geliştiriyor"

2014'ten bugüne kadar sürekli kendilerini geliştirme gayreti içinde olduklarını dile getiren Soylu, "En son, Mart 2021'de Adana'da başladığımız ve 30 il için planladığımız ziyaretlerimizi tamamladık. Valilerimiz, YİKOB başkanlarımız ve müdürlerimizle toplantılar düzenledik. Ziyaretlerimiz öncesinde her bir YİKOB için mali durumlardan iş ve işlemlerin değerlendirildiği formlar istedik. Toplantı heyetlerimizde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünden de her zaman bir personel yer aldı ve bu sayede YİKOB yazılımında daha sağlıklı bir süreç takip ettik. YİKOB'larca kullanılan tüm modüllerde iyileştirmeler yapıldı. Yönetici ve personel takip gibi modüller yeni baştan geliştirildi. Ayrıca YİKOB mobil uygulamasını geliştirdik. Uygulamanın veri kontrolleri tamamlandığında rapor sayfaları büyükşehir il valileri, YİKOB başkanları, ilgili YİKOB müdürlerinin kullanımına da açılacaktır. YİKOB kapasite güçlendirme projesini, pilot illeri olan İzmir, Trabzon ve Van'da tamamladık. Kalan illerimizin de süreçleri de rehber halinde paylaşılmıştır. Halihazırda mevcut personel sayımız 4 bin 401'dir. Buradaki personelimizi detaylı bir şekilde, nitelik ve nicelik olarak takip edilmesi için YİKOB personel takip modülünü geliştirdik" diye konuştu.

Bakan Soylu, YİKOB'ların artık yerelde etkin ve verimli, ayakları üzerinde duran, yatırım yapabilme ve sonuçlandırma kabiliyeti yüksek, işinde uzmanlaşmış personeliyle etkin bir kurum haline geldiğini belirtti.

"3 bin 500 yönetici ve personele eğitim"

Bu kapsamda hazırlanan eğitim çalışmalarıyla birlikte, yaklaşık 3 bin 500 yöneticiye, teknik ve idari personele eğitim verdiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Bütün bu çalışmalar süresince, elbette ki bazı tespitlerimiz ve arkadaşlarımızdan bazı beklentilerimiz oluştu. Öncelikle YİKOB'ların merkezi kamu kurum ve kuruluşları ile bakanlığımız merkez birimlerine yönelik olarak yaptıkları yazışmaları, YİKOB daire başkanlığı aracılığıyla yapmaları veya YİKOB daire başkanlığını bilgiye eklemeleri,

bizim için oldukça önemlidir. Çünkü sahada kapasiteyi güçlendirmek yetmez, merkezde de güçlenmek, böylece karar süreçlerinin verimliliğini arttırmak durumundayız. Bu itibarla hem yazışmalar üzerinden hem de diğer iletişim kanalları adına merkezle iletişimimizi arttırmanın gayreti içinde olalım" dedi.

"Tecrübe ve paylaşım"

En önemli konunun tecrübe paylaşımı olduğunu işaret eden Bakan Süleyman Soylu, "Sahada yaşadıklarımızı, yorumlarımızı, sıkıntılarımızı mutlaka merkezle ve birbirimizle paylaşmak durumundayız. YİKOB'ların, mevzuatın uygulanması, süreçlerin standartlaştırılması, ilave yazılım modüllerinin geliştirilmesi konularındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi mutlaka merkezle, daire başkanlığımızla paylaşın ve iletişim halinde olun. Başarının tabii ki birçok şartları vardır ama herhalde en önemli şartlarından birisi iyi yönetişimdir. Yönetişim ifadesini bilerek kullandım çünkü bize lazım olan, tek taraflı yönetim değildir. Karşılıklı etkileşim halinde olan bir yönetim modelidir. Dolayısıyla bulunduğunuz illerin dinamiklerini kavrayarak, mutlaka verimliliği gözeterek, yüksek bir iletişimle, illerimizde fark ortaya koyan bir çalışma ve yatırım modelini takip etmek durumundayız. Bu yılın bakanlık teması olarak yine üç kelime belirledik. Hedef, iletişim ve sinerji. Bu üç temanın da YİKOB uygulamalarında zemini var ve bu hassasiyetleri sizlerden bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.