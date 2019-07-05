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Bakan Soylu: "Patlama EYP'nin zaman ayarıyla ilgili"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aracın içerisinde biz el yapımı patlayıcı (EYP) olduğunu düşünüyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aracın içerisinde biz el yapımı patlayıcı (EYP) olduğunu düşünüyoruz. Araç seyir halindeyken patladı, içerisindeki EYP'nin zaman ayarı veya başka bir dış etken veya iç etkenden kaynaklanmış olabilir" dedi.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Soylu, "Seyir halindeki bir aracın içerisinde biz el yapımı patlayıcı (EYP) olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunun için laboratuvar çıktılarına, gelecek sonuca ihtiyacımız var. Üçünü de kimliği belli, üçü de geçici koruma kapsamında geçici kimliği ile beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeliler. İkisi hayatını kaybetti birisi de şu anda ağır yaralı. Araç seyir halindeyken patladı, içerisindeki EYP'nin zaman ayarı veya başka bir dış etken veya iç etkenden kaynaklanmış olabilir ama olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler veriler değerlendiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" şeklinde konuştu.


Etrafta herhangi bir hasar söz konusu olmadığını belirten Soylu, "En yakınındaki arabada bile en ufak bir hasar söz konusu değildir. İlgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elde edilen bir takım bilgiler ve veriler var bunlar netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" diye konuştu.

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