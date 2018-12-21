Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaşlılarla birlikte bocce oynadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya Belek'te düzenlenen Yetişkin Gençler Türkiye Bocce Finali'ne katılarak bocce oynadı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu'nun da eşlik ettiği şampiyonaya 29 ilden 38 huzurevi ve 2 gazi takımı olmak üzere toplam 40 takım katıldı. Ödül töreni öncesi konuşma yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak yaşlılara verdikleri önemi vurguladı. Yaşlılığı, topluma yön veren, geleceğe ve geleceğin nesline ışık tutacak bir meşale olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, bir toplumun hafızası olarak geleneklerini, milli ve manevi değerlerini kuşaktan kuşağa aktaran yaşlıların karşılaştığı sorunların en aza indirilmesini asli görevleri olarak gördüklerini ifade etti.

“26 bini aşkın çınarlarımızı misafir ediyoruz”

Sosyal hayattan, temel yaşam koşullarına, emekli aylıkları ve sosyal güvenceden, evde bakım hizmetlerine kadar, birçok alanda yaşlıların yaşam standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını belirten Selçuk, “Bu kapsamda 146‘sı Bakanlığımıza, 250'si diğer kurum ve kuruluşlara bağlı 396 Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 26 bini aşkın yaşlılarımızı, siz çınarlarımızı misafir etmeye gayret ediyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, bakanlık bünyesinde uygulanan Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında da Büyükşehir Belediyelerinin yaşlılara yönelik evde bakım ve destek projelerini de desteklediklerini sözlerine ekledi.

“Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”

“Sizler geleceğimizin inşacılarısınız” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Selçuk, “Sizleri mimarlar, öğretmenler olarak görüyoruz. Bunu yaparken de sosyal, kültür ve çeşitli faaliyetlerle birlikte yaşamınızın bu evresinde daha zevkli yaşamanızı istiyoruz. Geçmişe yapılan yatırımın geleceğe bir kazanım olduğu bilinciyle aktif yaşlanma konusu için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Düzenlenen Bocce etkinliğinin Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek olduğuna dikkati çeken Selçuk, “Bu anlamda bu gurur sizlerin diyorum. Sizler sayesinde bu turnuva bu hale geldi” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk, hazırlanan sahada finalistlerle birlikte bocce oynadı ve geçiş törenini izledikten sonra dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.