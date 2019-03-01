Bakanı Kurum, Kırcami ve Kepez-Santral'de tapu dağıtacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Kırcami ve Kepez Santral'de tapu dağıtım törenine katılacak.

Antalya'da 30 yıldır imar sorunu çözülemeyen Kırcami'de ve Türkiye'nin en sorunsuz kentsel dönüşüm projesi olan Kepez-Santral'de hak sahibi vatandaşlar tapularına kavuşuyor. Hem Kırcami hem de Kepez Santral'de tapuların yetişmesi için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü özverili bir çalışma sergilerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hem Kırcami'yi hem de Kepez Santrali'n tapularını dağıtmak üzere Antalya'ya geliyor. Kırcamili ve Kepezli vatandaşlar adına Bakan Kurum'a teşekkür eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Kırcami ve Kepez Santral'de tapular bakanımızın gayretleri ile yetişti. Bakanımızın Antalya'ya gösterdiği ilgi için hem Kepezli hem Kırcamili hemşerilerimizle tapu dağıtmak ve birlikte olmak istediği için teşekkür ederiz. Antalya'nın uzun yıllardır kanayan yarasına merhem olan en büyük desteği veren Bakanımıza vatandaşlarımızın bu mutluluğuna ortak olacağı için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.