Bakanlık yetkilileri Aktif Yaşlı Merkezinde incelemelerde bulundu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi, 65 yaş üstü bireylere kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir ortam sunarak ve yaşam kalitelerini artıran çalışmalar yürütüyor.

Merkez hakkında bilgi verildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Aktif Yaşlı Merkezi'ne yürütülen faaliyetlerle ilgili inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak için bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Orhan Koç, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin ve merkez çalışanlarından bilgi aldı.

Yaşlı nüfusa yönelik çalışmalar

Ziyaret sonrası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Faruk Bilgin, Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan'ın katılımlarıyla bir toplantı düzenlenerek Antalya'nın yaşlı nüfusuna yönelik yapılan çalışmaların geliştirilmesi ve yapılması planlan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.