Bakkalın asılsız soygun ihbarı polisi alarma geçirdi

Antalya'da pompalı tüfekle soyulduğunu ihbar eden bakkal dükkanı sahibi polisi alarma geçirdi. Bakkalın polise yalan söylediği Bin 250 TL parasının ise, borcu yüzünden alacaklı tarafından alındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3550 Sokak'ta bulunan bir bakkal dükkanında meydana geldi. Bakkal sahibi Necmettin Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, pompalı tüfek ve kar maskeli iki kişinin bin 250 lirasını gasp ettiği ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri mahallenin tüm giriş çıkışlarını tutarken, bakkal dükkanı sahibi Necmettin Ç.'nin ifadesini aldı. Alınan ifadede Necmettin Ç.'nin işyerinin soyulmadığı ve borcunun olduğu kişinin geldiği alacağını istediği ve kasada bulunan bin 250 lirayı aldığı için sinirlenip polisi aradığı belirlendi. Adrese gelen çok sayıda polis ekibi normale dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.