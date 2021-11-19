Balaban kardeşler, sağlık kontrolünden geçti

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce iki kez birincilik elde eden güreşçi İsmail Balaban ile kardeşi Turan Balaban, 27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için antrenmanlara başladı. Balaban kardeşler, bu kapsamda gittikleri OFM Antalya Hastanesi'nde, rutin kontrollerini yaptırdı.

Covid-19 salgını nedeniyle bir müddet yağlı güreşlerden uzak kaldıklarını söyleyen Pehlivan İsmail Balaban, o dönem yarışmaya katıldığını, çok zorlu bir süreçten sonra birinci olmayı başardığını anlattı. İsmail Balaban, önülerinde yeni bir dönem olduğunu ifade ederek, "Survivor yarışmasının olduğu dönemler benim için çok zorlu ama bir o kadar da özel günlerdi. Şimdi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kardeşimle birlikte antrenmanlara başladık. Bu kapsamda sağlık kontrollerimizi yaptırıyoruz. Hedefimiz kardeşimle birlikte Kırkpınar'da finale kalmak, er meydanına birlikte çıkmak" ifadelerini kullandı.

Turan Balaban: "Hedefimiz, Balaban kardeşler olarak finale kalmak"

Kırkıpınar ve Elmalı Yağlı güreşleri için antrenmanlara başladıklarını aktaran Turan Balaban, "Hedefimiz önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek müsabakalarda kardeşler olarak finale kalmak, finalde de ise birlikte müsabakaya girmek. Covid döneminde yağlı güreşlerden bir müddet uzak kaldık ama çalışmalarımıza ve antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizleri seven, bizlerden başarı bekleyenleri mahcup etmemek adına çok sıkı çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, Allah'ın izni ile bizlere inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Dr. Cem Mutlu: "Balaban kardeşlerle gurur duyuyoruz"

OFM Antalya Hastanesi başhekimi Dr. Cem Mutlu ise, Balaban kardeşlerin başarılarıyla gurur duyduklarını aktardı. Özellikle yarışmada olduğu dönemde İsmail Balaban'ı ailece desteklediklerini, heyecan ve sevincine ortak olduklarını aktaran Dr. Mutlu, "Güreşte Antalya'mızın ve ülkemizin gurur abideleri olan İsmail Balaban ve kardeşi Turan Balaban'a hastanemizi tercih ettikleri için çok teşekkür ederim. Kendilerine sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu bir yaşam diliyorum" değerlendirmesini yaptı.