Balbey Kentsel Yenileme Projesi şehir plancılarına anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey Mahallesi'nde uygulanacak Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili çalışmalarını ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Her aşaması Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla hayata geçirilen Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi son olarak Antalya Şehir Plancıları Odası üyelerine anlatıldı.

Antalya'nın tarihi Balbey Mahallesi'nde uygulanacak Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi'ni ortak akılla şekillendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi katılımcı bir anlayışla projeyi STK'larla paylaşmaya devam ediyor. Balbey Projesi'nde gelinen son nokta Antalya Şehir Plancıları Odası üyeleri ile paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Alper Gökçay ve Kent Estetiği Daire Başkanı Barış Soykam'ın yer aldığı toplantıya Antalya Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve şehir plancıları katıldı.

Titizlikle yürütülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda teknik bir sunum gerçekleştiren Başkan Danışmanı Alper Gökçay, Başkan Muhittin Böcek'in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent doğrultusunda Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi'ne büyük önem verdiğini söyledi. Projeyi titizlikle yürüttüklerine değinen Gökçay, mimarlar ve şehir plancılarına projeyi anlatarak fikir, görüş ve önerilerini aldıklarını belirtti. Projenin planlama tarihçesini anlatan Gökçay, “İlgili meslek odalarını dinleyerek projemize katkı sunmalarını bekliyoruz. Bugüne kadar Balbey sakinleri başta olmak üzere projeyi birçok meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşuyla paylaştık. Özellikle ilgili meslek odaları tarafından bizlere sunulan önerileri çok önemsiyoruz” dedi.

Kentsel tasarım çalışması devam ediyor

Gökçay, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ANTEPE İnşaat A.Ş. tarafından yürütülen ve Balbey Mahallesi'nde uygulanacak kentsel yenileme projesi ile ilgili kentsel tasarım çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekerek “Özellikle bu noktada mimarlar ve şehir plancılarının görüşlerini çok önemsiyoruz. Benzer bir toplantıyı Mimarlar Odası üyeleri ile de yaptık. Bu toplantıda sunacağınız görüş ve fikirlerin de projeye katkı sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.