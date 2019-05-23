Bale Öğrencilerinin yıl sonu gösterileri

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Ana Sanat Dalı, Antalya Kültür Merkezi'nde Yıl Sonu Temsilini seyirciyle buluşturdu.

Konservatuvar Yarı zamanlı ilköğretim devresinden 21, lise devresinden 9, lisans devresinden 2 öğrencinin görev aldığı temsilde öğrenciler üstün performanslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Başarılı performanslarından dolayı öğrencileri tebrik eden Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, Bale Ana Sanat Dalı Başkanı Öğr. Gör. İlknur Gora, Öğretim Görevlisi Aleksandr Volkov ile Uzman Öğretici Alev Mutal Aksoy'a da katkılarından dolayı teşekkür etti.