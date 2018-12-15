Balık aşkı yasak dinlemiyor

Antalya'da balık tutkunu bazı vatandaşların, falezlerdeki uyarı levhalarının bulunduğu yerden çitleri aşarak canları hiçe sayması, görenleri hayrete düşürdü.

Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyant seyir terası yakınında, bazı amatör balıkçıların tehlikeye meydan okuyuşu, görenleri hayrete düşürdü. Balık tutkunu vatandaşlar, uyarı için konulan ‘Düşme tehlikesi var, boşluk var. Yaklaşma', ‘Falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' tabelalarının yanı başından çitleri aşarak yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklardan aşağıya indiler.

Canlarını hiçe sayan balık tutkunları, daha sonra falezlerdeki uçurum kenarlarından oltalarını denize fırlattılar.