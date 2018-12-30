Balık avında hayatını kaybeden polis gözyaşları arasında uğurlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren polis memuru için Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ek binası önünde tören düzenlendi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nurettin Özaydın (45), arkadaşı Mustafa Yatağan ile birlikte 4 metrelik fiber tekneyle dün balık avına çıktı. Boğaz mevkiinde kıyıya 300 metre mesafede tekne alabora oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından baygın halde sudan çıkarılan Yatağan ve Özaydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nurettin Özaydın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi. Özaydın'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak görev yaptığı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına getirildi. Törene Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, İlçe Müftüsü Mustafa Atilla ve mesai arkadaşları katıldı. Polis memurunun eşi Nurten Özaydın, oğlu Umut Özaydın ve yakınları törende güçlükle ayakta durdu. Kur'an tilaveti ve yapılan duaların ardından Özaydın'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Özaydın'ın yarın Kütahya'da defnedileceği öğrenildi.