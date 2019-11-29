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Balıkçı barınağında çıkan yangında 2 tekne kullanılmaz hale geldi

Antalya’nın Serik ilçesinde Boğazkent balıkçı barınağında çıkan yangında 2 tekne kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Boğazkent balıkçı barınağında çıkan yangında 2 tekne kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, barınaklarda ısınmak için yakılan ateşin kıvılcımıyla 2 balıkçı teknesi kullanılamaz hale geldi. Sabaha karşı meydana gelen olayla ilgili konuşan tekne ve çardak sahibi Mehmet Günal, "Yangını sabaha karşı avdan dönen balıkçılar fark etmiş ve durumu itfaiyeye haber vermiş. Biz de olay yerine geldiğimizde 2 tekne ile 2 çardağın kullanılmaz hale geldiğini gördük. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü" dedi.

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