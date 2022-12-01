Balıkçı Barınağı'ndan 200 kilogram atık toplandı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonu ve destekleriyle Mavi İklim Elçileri Projesi bünyesinde Antalya Balıkçı Barınağı'nda kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirildi.

İklim Dostu Kuruluş Sertifikası'na sahip olan, Mavi İklim Elçileri Projesi'ni ilk destekleyen belediyelerden Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde; Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve WISTA Türkiye (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği) ile QTerminals Antalya çalışanları kıyı temizleme aktivitesi gerçekleştirdi.

Atıklar toplandı

Antalya Balıkçı Barınağı'nda gerçekleşen ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte, katılımcılar tarafından 200 kilogramın üzerinde atık toplandı. 2 saat süren etkinlikte toplanan plastik, metal, kağıt ve cam gibi atıklar belediye ekiplerine teslim edildi.

“Denizleri ve kıyıları koruyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, doğanın korunması ve çevresel farkındalığın artırılması amacıyla yapılan bu tarz etkinliklere koşulsuz destek verdiklerini söyleyerek, “Çevresel farkındalığın yaygınlaştırılması için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Büyükşehir olarak denizlerimizi ve kıyılarımızı korumak ve sahip çıkmak için çalışmalar yapıyor, kurumlara tam destek vermeye devam ediyoruz” dedi.