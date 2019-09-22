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Balıkçılar Kooperatifinin camlarını kırdılar

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Balıkçılar Kooperatifi ofisi, kimliği belirsiz kişilerce taşlandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Balıkçılar Kooperatifi ofisi, kimliği belirsiz kişilerce taşlandı.


Olay, sabah saatlerinde Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bulunan Balıkçılar Kooperatifi ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kooperatif ofisine taş atarak camlarını kırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar ofisin taşlandığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay sırasında kooperatifte kimsenin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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