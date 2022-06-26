İhlas Haber Ajansı

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Balkonda branda ile perdelenen uyuşturucu jandarmadan kaçmadı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda balkonda branda ile perdelenen 10 kök hint keneviri bitkisi ve 8 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisi yaprağı ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda balkonda branda ile perdelenen 10 kök hint keneviri bitkisi ve 8 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisi yaprağı ele geçirildi.


Kumluca İlçesi Olympos mevkiinde Uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timlerince yapılan çalışmalar neticesinde Ç.A. İsimli şahsın evinde arama yapıldı.


Aramada balkonda branda ile perdelenen 10 kök hint keneviri bitkisi, 8 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisi yaprağı ele geçirildi.

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