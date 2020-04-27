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Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, vatandaşların evlerinden açtığı müziğe oyun havası oynayarak karşılık veren polis memurları renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, vatandaşların evlerinden açtığı müziğe oyun havası oynayarak karşılık veren polis memurları renkli görüntüler oluşturdu. Polislere, vatandaşlar da evlerinden alkışlarla eşlik etti.


Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, yurdun farklı noktalarından ilginç, bir o kadar da eğlenceli görüntülerin gelmesine neden oluyor. Geçtiğimiz cumartesi akşamı Alanya ilçesinde çekilen bir görüntü ise, izleyenleri adeta coşturdu. Evlerine kapanan Antalyalılar, akşam saatlerinde ses sitemiyle yüksek ses oyun havası açarak eğlenmeye başladı. Bu sırada sokakta bulunan polis memurları da, oyun havasına dayanamayıp oynamaya başladı.


Polislere vatandaşlar da alkışlarla eşlik ederken, sosyal medyaya yayınlanan bu görüntüler birçok paylaşım ve beğeni aldı.

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