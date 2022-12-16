İhlas Haber Ajansı

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Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde 2.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2. kattaki balkondan dengesini kaybederek düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Serik ilçesi Üründü Mahallesi'nde dün sabah meydana geldi. Mustafa Lökçü (68), oturduğu evin 2. katındaki balkondan dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Lökçü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Lökçü, otopsinin ardından Gazaiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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