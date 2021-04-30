Bambus için Uysal'ın girişimine siyasilerden destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın davetiyle Bambus Koyu için bir araya gelen CHP, İYİ Parti, MHP ilçe başkanları, koyun belediye eliyle halka kazandırılması için Uysal'ın girişimine destek verdi. Toplantıya katılan AK Parti temsilcisi ise ilerleyen günlerde fikir bildireceklerini söyledi.

Siyasi partileri bir araya getiren Bambus Koyu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Antalya'yı kenti ilk ziyaretinde “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş mevkiinin hemen alt tarafında bulunuyor. Aynı zamanda ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsünde bulunan koy, 2014'te kaçak inşaatlar, ruhsatsız yapılarla gündeme geldi.

Plajdaki beton bir haftada söküldü

Muratpaşa Belediyesi'nce koydaki plaj işletmesi defalarca mühürlenirken 12 Mart 2016'da şikayet üzerine plajda yapılan inceleme şok görüntüler ortaya çıktı. Deniz dubalarıyla plaja kepçe ve paletli ekskavatör getirildiği, falezlere beton döküldüğünü belirlendi. Gelişmeler üzerine 8 Nisan 2016 sabahı plajda yıkım başladı.

Ancak belediye ekipleri 5 saatlik bir uğraşın sonucunda ancak 2 metrekarelik betonu sökülebildi. Bunun üzerine yoldan 30 metre aşağıda bulunan plaja vinç yardımıyla iş makineleri indirildi. Üzeri tamamen betonla kaplanan falezlerdeki tahribat betonun sökülmesiyle ortaya çıktı. Korunması gereken falezlerin demir profillerle kaplandığı, kayalıklara duvar örüldüğü ve plajın moloz doldurularak genişletildiği görüldü. Plajdaki betonun sökülmesi bir hafta sürdü.

Mecliste oy birliği

Bambus'ta tüm kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımının tamamlanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi, koyu halka açık plaj haline getirmek için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na tam 6 kez başvurdu. Ancak başvurular sonuçsuz kaldı. Diğer yandan, geçmiş yıllarda doğa harikası koya beton döken şirket de yeniden kiralama talebinde bulundu. Bambus'ta yaşanan gelişmeler Muratpaşa Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme geldi. Mecliste Başkan Uysal, durumu özetledi, amaçlarının Bambus'u kente kazandırmak ve mavi bayraklı bir plaj haline getirmek olduğunu söyledi. Meclis üyeleri, koyun belediye eliyle halka kazandırılması için Başkan Uysal'ın girişimlerine desteklerini açıkladı.

Siyasi partiler bir araya geldi

Belediye meclisindeki destek açıklamasının ardından, Başkan Uysal'ın CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Semih Tayfur, MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülker, Yeşilbahçe Mahalle Muhtarı Nurettin Eyiler ve bölge sakinlerinden Mustafa Çelik'i Bambus gündemiyle toplantıya davet etti.

Başkanlık makamında yapılan toplantıda Ümit Uysal, süreci özetledi, 6'ncı ve son başvuruya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden henüz cevap alınamadığını aktardı. Yapılan değerlendirmelerin ardından CHP, İYİ Parti, MHP ilçe başkanları, muhtar Eyiler ve Çelik, Bambus koyunun belediye eliyle halka kazandırılması ve çalışmaların tamamlanması için Başkan Uysal'ın girişimlerine desteklerini açıklarken AK Partiyi temsilen toplantıya katılan Bünyamin Taşkın, bu konudaki görüşlerini daha sonra bildireceklerini söyledi.