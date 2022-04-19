Banka para nakil aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ve bankaya para taşıyan ticari aracın çarpışması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beykonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.'nin kullandığı 07 TG 527 plakalı otomobil ile Kumluca istikametinden gelip, Antalya il merkezine giden Y.T.'nin kullandığı 06 ASS 331 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, her iki aracın sürücüsü de dahil 4 kişi hafif yaralandı.

Kazada, banka para nakil aracının sürücüsü Y.T. ve banka para nakil aracında bulunan güvenlik görevlisi A.T.Ö., ayrıca 07 TG 527 plakalı şahsi otomobil sürücüsü M.D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.E. yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan ticari otomobilin Kumluca ilçesinde şubesi bulunan bir bankanın para nakil aracı olduğu belirlendi. Aracın para nakil aracı olması nedeniyle emniyet ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Emniyetin aldığı tedbirler sonucu herhangi bir sorun yaşanmadan trafik kazasının enkazı kaldırıldı.