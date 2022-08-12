Banka şube müdürünü ve çalışanları rehin alan şahıs 2 saat sonra ikna edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bankanın şubesine gelerek arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alıp, banka müdürü ve çalışanlarını rehin alan şahıs yaklaşık 2 saat sonra ikna edildi. Şahıs ve ikna için olay yerine gelen annesi güvenlik önlemleri altında polis merkezine götürüldü.

Olay, Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'ndaki bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya gelen M.R.D. (36), iddiaya göre hesabına 2 milyon TL havale yapılmasını istedi. İsteği geri çevrilen şahıs, banka çalışanları ile tartışmaya başladı. İddiaya göre arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alan şahıs, banka çalışanlarını ve müdürünü rehin aldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılması muhtemel bir operasyon için bölgeye özel hareket polisleri de geldi. Polis ekipleri banka çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek adeta kuş uçurtmadı. Şahsı ikna etmek için bir süre sonra olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da geldi. Şahıs ikna çalışmalarına cevap vermeyince annesi de olay yerine getirildi. Çevrede bulunan vatandaşlar ise korku dolu bakışlar ile olan biteni izledi.

Şahıs yaklaşık 2 saat sonra annesinin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ikna edildi. Dışarıya önce içeride bulunan çalışanlar ve banka müdürü çıkarıldı. Daha sonra ise özel hareket polisleri tarafından içeriden alınan M.R.D, geniş güvenlik önlemleri altında Kepez Polis Merkezine götürüldü. Bazı vatandaşların tepki gösterme ihtimaline karşı anne de güvenlik önlemleri altında olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.