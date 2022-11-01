Bankta baygın halde bulundu, kendisini uyandıran ekiplere demediğini bırakmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir bankta baygın şekilde yatan adam, kendisini uyandıran polis ve sağlık ekiplerine demediğini bırakmadı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen şahıs, tehditler savurarak polise zor anlar yaşatması üzerine polis merkezine götürüldü.

Manavgat'ın en hareketli caddelerinin başında gelen Antalya Caddesi üzerinde, bir kamu bankasının önünde bulunan bankta kendisinden geçmiş vaziyette yatan şahıs, vatandaşların ve olay yerinin yakınında uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şahsı yattığı yerden kaldırmak için çaba harcayan trafik ekipleri, yattığı yerden kalkmaması, sürekli bağırıp çağırması ve tehditler savurması üzerine olay yerine resmi polis ekipleri ve 112 sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ne kadar çaba harcasa da şahsı tedavi olmaya ve ambulansa binmeye ikna edemedi. Şahsın ambulansa alınması konusunda polislerin çabaları da yetersiz kaldı.

Polislerin uyarısıyla zaman zaman gözlerini açan ve başını kaldıran şahıs, kendisinin rahat bırakmalarını söyleyerek küfür ederken, çevrede toplanan vatandaşların da bu durumdan rahatsız olduğu gözlendi.

Yattığı yerden kalkmamakta direnen, polislere başından çekip gitmelerini, kendisini rahat bırakmasını isteyen şahıs, polisler tarafından polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Şahsın kimliği ve ne tür bir maddenin etkisiyle böyle davrandığı hakkında bilgi edinilemedi.