Bankta ölen babaya son bakış yürek burktu

Antalya'da bimekan şahıs, bir parkta uyuduğu bank üzerinde hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Şahsın babasına son kez uzun uzun bakması yürek burktu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 620. Sokak'taki bir parkta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın yanında bulunan kapalı otoparkın özel güvenlik görevlisi bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Görevli şahsa seslense de cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık çalışanları geldi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ölen şahsın Muharrem Demir (69) olduğu belirlendi. Yaşlı adamın yaklaşık 10 yıldır sokaklarda kaldığı öğrenildi. Polisin haber vermesinin ardından şahsın oğlu Necati Demir de olay yerine geldi.

Oğlunun son bakışları yürek burktu

Necati Demir, bank üzerinde hareketsiz yatan ve üzeri örtülen babasına uzun uzun baktı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan oğlunun son bakışları yürek burktu. Şahsı mahalle sakinleri teselli etti. Polis ekipleri yaşlı adamın ölümü ile ilgili inceleme başlattı. Ceset, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.