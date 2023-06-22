Banyoda kilitli kalan adamın imdadına itfaiye yetişti

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, banyoda rehin kalan Mustafa Y.'yi banyodan çıkardı.

İlginç olay, Kasaplar Mahallesi 8528 Sokak üzerinde yaşandı. Bir vatandaşın banyoda mahsur kaldığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ekibi ve polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Y. isimli şahsın banyo yaptıktan sonra banyodan çıkmak isterken kapının kolunun kırılması sonucu içeride mahsur kaldığını, kapıya ve duvarlara vurduğunu duyan komşuların 112'ye ihbarda bulunduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri kapıyı açarak Mustafa Y.'yi banyodan çıkarırken, kapıyı açmak için uğraştığı sırada kesilen eline sağlık ekibi tarafından pansuman yapıldığı bildirildi.