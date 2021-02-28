Barakaya kumar operasyonunda 6 kişiye 34 bin 230 TL ceza

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir barakada kumar oynandığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, barakaya operasyon düzenledi. İçeride kumar oynayan 6 şahsa toplamda 34 bin 230 TL idari para cezası uygulanırken, 2 deste iskambil kağıdı ile şahısların üzerinde bulunan bin 205 TL'ye el konuldu.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaş ilçesi Kasaba Mahallesi'nde S.G. isimli şahsa ait barakada kumar oynatıldığına dair ihbar alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15. JASAT Timi ile ortak yapılan aramada S.G, B.B, M.P, Ö.P, T.M, M.P adlı 6 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan aramada 2 deste 106 adet iskambil kağıdı bulunurken, şahısların üzerindeki bin 205 TL paraya da el konuldu. Kumar oynayan 6 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine istinaden 8 bin 16 TL idari yaptırım, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan 20 bin 814 TL ve maske takmamaktan 5 bin 400 TL idari yaptırım olmak üzere toplamda 34 bin 230 TL para cezası uygulandı. Olayla ilgili Kaş Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı.