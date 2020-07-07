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Barış Mahallesi'ne konforlu yaşam

Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerine uzanan Barış Mahallesi’ne 2 bin 205 metre uzunluğunda 3 bin 750 ton sıcak asfalt serdi.

Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerine uzanan Barış Mahallesi'ne 2 bin 205 metre uzunluğunda 3 bin 750 ton sıcak asfalt serdi.


Kepez Belediyesi, yeni yollar açarak ilçenin ulaşım ağını genişletirken, bir yandan da imara uygun yapılaşması tamamlanan sokakların alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan asfaltlarını da yeniliyor. Bu kapsamda Barış Mahallesi'nde hummalı bir çalışma sürdüren Kepez Belediyesi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla mahallenin prestijini artırıyor. Elektrik iletim hatlarının yer altına alınmaya başlandığı Barış Mahallesi'nin Galip Kuşçuoğlu Caddesi'nde asfalt ve kaldırımlarda yenileniyor. Atatürk, Kütükçü, Çankaya, Yavuz Selim ve Erenköy Mahallelerine komşu Barış Mahallesi'ndeki 2 bin 205 metre uzunluğundaki yola 3 bin 750 ton sıcak asfalt serildi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi 2906 Sokak'ın doğu ve batı yakası arasında yeryüzü şekillerinin oluşturduğu dezavantajdan dolayı uzun yıllar ulaşım sağlanamayan iki yakayı da açtığı yeni yollarla birleştirmişti.

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