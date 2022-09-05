Barış Manço Bulvarı asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki Barış Manço Bulvarı'nın bir bölümünün 6-10 Eylül tarihleri arası trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, Kepez İlçesi Barış Manço Bulvarı Batı aksında (Barış Manço Bulvarı'ndan Yıldırım Beyazıt Caddesi istikametine gidiş kısmı) asfalt çalışması gerçekleştirecek. Çalışma nedeniyle Barış Manço Bulvarı Batı aksı 6 Eylül Salı Günü'nden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Asfalt çalışmasının 9 Eylül Cuma gününe kadar bitirilmesi ve yolun ulaşıma açılması planlanıyor. Yetkililer, çalışma sürecince araç sürücülerinin yönlendirme işaretlerine uyarak, alternatif güzergahları kullanabileceklerini bilirdi.