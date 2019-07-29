Barış Suyu Festivali sona erdi

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 23'üncü Barış Suyu, Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali Zakkum ve Ebru Gündeş konseri ile sona erdi.

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 23'üncü Barış Suyu, Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali Zakkum ve Ebru Gündeş konseri ile sona erdi. Festivalin son gününde ünlü müzik grubu Zakkum, kent halkına konser vererek en sevilen şarkılarını beraber seslendirdi. Zakkum'a festival plaketini ve çiçeğini Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç takdim etti. Zakkum'un ardından ise sahneye Ebru Gündeş çıktı.

Hit şarkılarını Manavgat halkı için seslendiren Ebru Gündeş'e festival plaketini Sözen, Manavgat halkı adına takdim etti. Ebru Gündeş, Manavgat halkına ve Sözen'e, unutulmaz bir akşam yaşadığından dolayı kendisi ve ekip arkadaşları adına teşekkür ederek her zaman Manavgat halkıyla bir arada olmak istediğini dile getirdi.

Sözen ise, Atatürk Kültür Merkezi'ni hınca hınç dolduran Manavgat halkının en beğenilen gruplarla buluştuğunu söyleyerek, unutulmaz bir festival yaşadığını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “ 23'üncüsü Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali'mizi adına yakışır bir şekilde barış ve kardeşlik içerisinde geride bıraktık. 4 gün boyunca gerek Festival Köyü'müzde gerek konserlerimizle halkımızla birlikte eğlenceli zamanlar geçirdik. Vatandaşlarımıza festivalimize gösterdiklerini yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Festival boyunca büyük özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.