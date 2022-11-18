Bariyere çarpan tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bariyere çarpıp şarampole devrilen tırdaki yolcu yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Kahyalar Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Necati T. idaresindeki 33 AHP 625 plakalı tır, Harçbel mevkiinde kontrolden çıkıp beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan tır, şarampole devrildi. Kazada, tırda yolcu olarak bulunan Necati T.'nin eşi Kıymet T. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eşiyle birlikte devrilen tırdan kendi imkanlarıyla çıkan Kıymet T.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.