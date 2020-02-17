İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başarılı çiftçiler sertifikalarını aldı

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konyaaltı Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile düzenlenen Bitki Zararlıları ile Mücadele, Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi Elemanı Kursları sonrası başarılı olan katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.


Konyaaltı Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen törene Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ve 122 kursiyer katılım sağladı. 122 katılımcıya sertifikaları dağıtılan törende Doyran Yaylasında Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliği yapan Genç Girişimci Üreticilerden Ali Burak Yavşanlı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanmış olduğu yeni teknolojiler ve üretimde mekanizasyon ile daha kaliteli ve verimli ürünler elde edilebileceğini örnekler vererek katılımcılara ifade etti.


İlçe Müdürü Canan Otruş yaptığı açılış konuşmasında, düzenlenen kursların sonunda katılımcıların eğitimlerde kazanımları ve farklı görüşlerini dinledi. Özellikle katılımcıların farklı talepleri doğrultusunda yıl içinde İlçe Müdürlüğünce düzenlenecek olan bu tür eğitimlerin gerek Kaymakamlık Konferans salonunda gerekse mahallelerde oluşturulan eğitim ortamlarında teorik ve uygulamalı eğitimlerin bilgi ve teknolojiyi ticarileştirecek girişimcilerin kazanılarak devam edeceğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.