Başarılı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi

'sini gerçekleştirdiği karne şöleninde okullarında ilk üçe giren 477 öğrenciyi ödüllendirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, öğrencilerin okul başarısını artırmak amacıyla başlattığı karne şöleninin 11.'si DokumaPark'ta gerçekleştirildi. Karne şöleninde; Kepez ilçesindeki ilkokul 4, ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarında ilk üçe giren 477 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Karne şölenine Başkan Hakan Tütüncü, eşi Dr Ayşe Tütüncü'nün yanı sıra AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, meclis üyeleri ile ödül alacak öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Tütüncü, “11.karne şölenimiz. Biz aslında 11 yıldır bu şehrin çocuklarını başarılı olmaya motive ediyoruz.” dedi.

“Bu ülkenin güneş yüzlü çocuklarını çok seviyorum”

Öğrencilerin, okul başarısının artmasına katkı sağlamayı bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini aktaran Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu ülkenin güneş yüzü çocuklarını çok seviyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize çok güveniyorum. Onlar ülkemizin istiklali ve aydınlık Türkiye'nin teminatı. İnanıyorum ki, sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi başarıya motive ettikçe, onlara çok da güzel bir eğitim imkanı sağladıkça ülkemizin geleceği çok daha aydınlık olacak. İşte bu akşam 477 öğrencimizin başarılarıyla aileleriyle iftihar edelim, istedik. Kepez olarak kocaman bir aileyiz. Aile olmak; iyi günde de, kötü günde de birlikte ve beraber olmayı gerektirir. Aile olmak; ailenin en değerli varlıkları olan çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarını birlikte alkışlamayı, onlarla beraber birlikte iftihar etmeyi gerektirir. İşte biz bu karne şöleniyle bunu yapıyoruz; bunu yaptığımız için de çok mutluyuz.”

“Bugün ödüllendirilen öğrenciler yarın başarılı olacaklar”

Marifet her zaman iltifata tabidir, diyen Başkan Hakan Tütüncü, şunları söyledi: “Çocuklarımız daha başarılı olsun istiyoruz. Okullarında dereceye giren 477 çocuğumuzu, gencimizi bisiklet hediyesi ile ödüllendirdik. Böylece başarılı öğrencilerimizi onurlandırmış olduk. Marifet her zaman iltifata tabidir. Bugün çocuklarımızın başarılarını alkışlarsak onlar da yarın öteki gün daha başarılı olabilmek için gayret edeceklerdir. Çocuklarımıza, değerli olduklarını hissettirirsek inanıyorum ki, o çocuklarımız önümüzdeki yıllarda çok daha başarılı olacaklar. Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin; vatanına milletine memleketine değerli birer evlat olma konusunda Rabbim bizlere yardım etsin. Çocuklarınız inanıyorum ki, bizlerden çok daha başarılı olacak ve çok daha güzel işlere imza atacaklar. Yeter ki, biz onlara kıymet verelim. Yeter ki, biz onlara değerli olduklarını hissettirelim. Bunu yaparsak geleceğimizin çok daha aydınlık olacağını göreceksiniz.”

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle bir grup öğrenciye bisikletlerini hediye etti.

Tören sona erikten sonra da okullarında dereceye giren öğrencilere bisikletleri verildi.