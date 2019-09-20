Başhekim Alkan: "Ek binayla branş sayımız artacak. Hastanemiz B Sınıfına yükselecek. "

Ek hastane binasının yapılmasını umutla beklediklerini söyleyen Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan, "Ek binayla branş sayımız artacak. Hastanemiz B Sınıfına yükselecek. Personel sayımız artacak. Daha kapsamlı hizmet vermiş olacağız. " dedi.

Kumluca Devlet Hastanesi yönetimi, muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Kumluca Devlet Hastanesi yemekhanesinde gerçekleştirilen kahvaltıya, Hastane Başhekimi Ayşegül Alkan, hastane yönetimi ve muhtarlar katıldı. Muhtarlara, hastanenin fiziki yapısı ve hizmetleri hakkında bilgi veren Başhekim Ayşegül Alkan, sinevizyon eşliğinde sunum yaptı. Ek hastane binasının yapılmasını umutla beklediklerini söyleyen Alkan, "Ek hastane binamızın inşaatı tamamen durmuş durumda. Sağlık Bakanlığımızın ihaleye tekrar çıkmasını bekliyoruz. Ek binayla branş sayımız artacak. Hastanemiz B Sınıfına yükselecek. Personel sayımız artacak. Daha kapsamlı hizmet vermiş olacağız. Umutla yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"Hastalarımızın yüzde 40'ı randevulu geliyor"

Her doktorun 35 randevulu hasta kontenjanı olduğunu dile getiren Alkan, "Hastalarımızın yüzde 40'ı randevulu geliyor. Randevulu hasta sayısını artırırsak, ayaktaki hasta yığılmaları engelleyebiliriz. Zimmetli hasta yataklarının geri dönüşlerinde sıkıntı yaşıyoruz. Siz muhtarlardan ricamız bu yatakların hastanemize geri dönmesine yardımcı olması. Yakında üçüncü cerrahımız, üçüncü Çocuk doktorumuz göreve başlayacak. Hekimlerimiz önce ilçemize gelmek istemiyordu. Hekimler buraya gelmeden önce 'okul varmı' diye soruyordu. Allah razı olsun Hüsamettin Çetinkaya başkanımızdan eğitim alanında ilçemize ciddi yatırımlar yapıldı. Şimdi ise hekimlerimizin gelmesinde sıkıntı yaşamıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Hastanemiz ve personelinden memnunuz"

Alkan, sunumunun ardından muhtarların sorularını yanıtladı. Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanı ve Eski Cami Mahallesi Muhtarı İbrahim Songur da, "20 yıl önce yapılmış bir hastane şimdiki şartlara uyum sağlamaya çalışıyor. Kumluca'mız büyüyor, gelişiyor. Bize olumlu, olumsuz şikayetler geliyor. Biz her şeye rağmen Hastanemiz ve personelimizden memnunuz. Acil'in yapısı ile ilgili sıkıntılar mevcut. Yapısal durumdan dolayı buda mümkün görünmüyor. Suriyeliler öncelik verildiği söyleniyor. Bizim yerli halkımıza öncelik verirlerse sevinirim. Kumluca devletimize ciddi bir vergi veriyor. Kumluca verdiği verginin eğitimde, sağlıkta belki de sadece yüzde 1'ini almamıştır" dedi.

Başhekim Alkan, Suriyelilere öncelik verilmesi ve yakın ilçe hastanesinin daha fazla hastaya baktığı sorularını yanıtladı. Alkan, "Kesinlikle Suriyeliler'e öncelik verilmesi söz konusu değil. Sıra numarasına göre hastalarımız muayene ediliyor. Ayrıca Suriyelilerin ücretsiz muayene edildiği de doğru değil. Bakanlığımız ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan "Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü" doğrultusunda hastanemiz tarafından faturalandırıyor. Yakın ilçemizdeki hastanenin de bizden fazla hastaya baktığı doğru değil. " dedi.