Başıboş köpeklerin telef ettiği tavuklarının başından ayrılmadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tavukları sokak köpekleri tarafından telef edilen yaşlı kadın büyük üzüntü yaşadı. Başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan tavukların 3'ü telef olurken, 2'si yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gün Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle bulunan başıboş köpekler, Havva Toktaş'ın evinin önünde bulunan tavuklarına saldırdı. Köpekler tarafından saldırıya uğrayan tavukların 3'ü telef olurken, 2'si yaralandı. Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Havva Toktaş, bir süre tavuklarının başında çaresiz şekilde bekledi. Mahallede birçok başıboş köpeğin bulunduğunu ifade eden Toktaş, köpeklerin belediye tarafından toplanarak, barınağa götürülmesini istedi. Tavuklarını çok sevdiğini ifade eden Havva Toktaş, “Kaç sefer zabıtaya gidip, bu köpekleri toplayın dedim ama toplamadılar” dedi.