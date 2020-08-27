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Basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü

Antalya’da bir oto yıkamacıda, ilk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken ayağının kayması sonucu beton zemine düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da bir oto yıkamacıda, ilk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken ayağının kayması sonucu beton zemine düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Sabah iş yerini açan görevliden sonra, 18 yaşındaki Aziz Özkan da otomobiliyle içeri girdi. Otomobilini park eden Özkan, yıkama bölümündeki basınçlı su tabancasıyla, yere serdiği bezleri yıkmak istedi. Tabancanın basıncıyla ayağı kayan Özkan, beton zemine sert bir şekilde düştü. Olayı gören görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özkan'ı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aziz Özkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde ise Aziz Özkan'ın terliği kaldı. Özkan'ın, işletme sahibinin uzaktan akrabası olduğu ve bugün ilk kez çalışacağı öğrenildi.


Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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