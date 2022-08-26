Basınçlı sulama sistemleri sektörü ihracatla büyüyor

Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD) Genel Sekreteri Nuri Göktepe, üyeler olarak yurt içi ve yurt dışına yönelik satışlar gerçekleştirdiklerini belirterek, basınçlı sulama sistemlerinin Türkiye'de yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi.

BASUSAD'ın 33 üyesi ile sektörün yüzde 80'ini temsil ettiğini dile getiren Nuri Göktepe, her yıl katıldıkları Growtech fuarı ile önemli ticari bağlantılara imza attıklarını dile getirdi.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilecek olan Growtech Fuarı'nın tarım sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirdiği için önem taşıdığını belirten Nuri Göktepe, “Fuarcılık tarım sektörünün tüm bileşenleri için önemli bir konu. Growtech de bu işi en düzgün yapanların başında geliyor. BASUSAD olarak Growtech Fuarı'nda ilk günlerinden beri katılımcı olarak yer alıyoruz. Sulama, sera, tohum, gübre, fide gibi farklı tarımsal firmaların sektörel anlamda uluslararası arenada buluşmasına olanak sağlıyor. BASUSAD üyeleri olarak bizler de hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler ile önemli ticari bağlantılar kuruyoruz” diye konuştu.

"40'ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Nuri Göktepe, “Dernek olarak, basınçlı sulama sistemlerinin Türkiye'de tesisi, yaygınlaştırılması ve basınçlı sulama sistemlerinin üretimi ve ticaretini yapan firmaları bir çatı altında toplayarak, mesleki dayanışma, iş birliği ve bilgi alışverişini sağlamayı amaçlıyoruz. Dünya standartlarında ve uluslararası pazara da hitap eden ürünler üretiyoruz. Güney Amerika, Kuzey Afrika, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu'daki 40'ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda Özbekistan başta olmak üzere Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan pazarına da ürün satışlarımız devam ediyor. İhracat kalemlerinin başında filtrasyon sistemleri, vana grupları ve damla sulama boruları geliyor. Sulama ekipmanları üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Genel anlamda üretimlerimizin yüzde 35'i yurt dışına ihraç ediliyor. Yeni pazarlarla birlikte sektörümüzde büyümeye devam ediyoruz” dedi.

"Modern sulama sistemleri yaygınlaştırılmalı"

Tarım sektörünün en önemli girdilerinden birinin su olduğuna dikkat çeken Göktepe, şöyle devam etti:

“Su, bilinenin aksine kısıtlı bir kaynak bu nedenle su tasarrufu tarım sektöründe önemli bir unsur. Ülkemizde kullanılan suyun yüzde 77'si yani 4'te 3'ü tarımsal sulamada kullanılıyor. Tarımsal sulamanın da 4'te 3'ü kontrolsüz bir yöntem olan salma sulama tekniğiyle yapılıyor. Bu sistemde adeta bitki değil tarla sulanmış oluyor çünkü harcanan suyun yarısı boşa gitmiş oluyor. Kuraklıkla mücadele için salma sulamanın yasaklanması ülkemiz açısından stratejik bir önem taşıyor. Çünkü topraktan çıkan su aslında tüm milletin ortak malıdır ve korunması önem taşımaktadır. Salma sulama sistemiyle düşük verim alan ve yüksek maliyetlerle karşılayan çiftçiler zarar ediyor. Farklı iş kollarına yönelmek durumunda kalıyor. Bu nedenle çiftçilerin tarlalarını terk etmemeleri, sürdürülebilir bir tarım için basınçlı modern sulama tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.”

30'dan fazla ülkeden 600 katılımcı, 120'den fazla ülkeden 60 bin ziyaretçi Growtech'te bir araya gelecek

Kovid-19 pandemisi ve küresel ısınmanın etkileriyle gıda tedariği konusunun önemi bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çeken Growtech Fuar Direktörü Engin Er, tarım için vazgeçilmez olan sulama sanayicilerinin, üreticilerinin ve diğer sektör paydaşlarının Growtech'te bir araya geleceğini söyledi. Türkiye'nin gıda üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve ülkemizin önemli tarım havzaları barındırdığını kaydeden Er, tarım sektöründe sulamanın önemine vurgu yaparak BASUSAD ile önemli bir sinerji yakaladıklarını dile getirdi.

Growtech Fuarı'nın Türk tarım sektörüne yeni ihracat kapıları açtığı için önemli olduğunun altını çizen Engin Er, “Fuara katılan ve ziyaret eden ülke sayısı da gittikçe artıyor. Bu sene de fuara 30'dan fazla ülkeden 600 katılımcı, 120'den fazla ülkeden de 60 bin ziyaretçi gelecek. Fuarda BASUSAD üyeleri de geçtiğimiz yıllarda ihracatla ilgili önemli bağlantılar kurdular. Avrupa ülkelerinden Hollanda başta olmak üzere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan yeni katılımcılar olacak. Öte yandan Ürdün, Hindistan, Sri Lanka, Umman, BAE, Kazakistan ve Amerika bu yılın önemli katılımcıları. Türkiye bu sektörde önemli bir üretici, biz de sektörü yabancı firmalarla buluşturarak dış dünyaya açılmalarında köprü görevi görüyoruz” dedi.

Bu yıl Hollanda, İspanya, Çin, Afrika ve Güney Kore'nin kuracağı pavilyonlarla katılımın daha da zenginleşeceğinin altını çizen Er, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen yıl yapılan etkinliklere bu yıl da yer vereceğiz. Fuar süresince ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, Antalya Teknokent organizatörlüğünde Bitki Islahı Proje Pazarı, Alım Heyeti Programı, B2B görüşmeler ve uluslararası konferansların da yer alacağı tarım sohbetleri ile tüm katılımcı ve ziyaretçilerimiz tarım sektörüne dair gündem konularını Growtech'te takip edebilecek.”

Growtech ile uluslararası tarım sektörü profesyonellerinin, akademisyenlerin ve mesleki kuruluşların 23-26 Kasım'da 21'inci kez buluşacağını kaydeden Er, tarıma ilişkin sektörel gelişmelerin ve son yeniliklerin beğeniye sunulacağını sözlerine ekledi.