Başkan Adayı Böcek, Alanya ve Kaş'ta seçim çalışması yaptı

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in aday tanıtım törenine katılan Muhittin Böcek, pazar günü Kaş'ın Kınık Mahallesindeydi.

Hafta sonu güne CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen ile birlikte esnaf ziyaretleriyle başlayan CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, ardından Alanya'da aday tanıtım törenine katıldı.

İyi Parti İlçe Başkanlığı binası önünde yapılan törene CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz, İyi Parti Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Sultan Çetin de katıldı.

Tarlada izi olmayanın harmanda izi olmaz

Başkan Adayı Muhittin Böcek, “Tarlada izin olmayanın harmanda yüzü olmaz dedikleri gibi, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün vatandaşlarımıza umut olmuşuz. Alanya'daki sorunların hepsini biliyoruz. Göreve gelirsek esnafın yüzü gülecek, herkesin yüzü gülecek” dedi.

Kınıkspor'a maddi manevi destek

Tören sonrası bir dizi ziyaretlerle Alanya programını tamamlayan Başkan Muhittin Böcek, pazar günü Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde Deve Güreşlerine katıldı. Kınık 2. Deve Güreşleri etkinlik alanında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Adayı Muhittin Böcek, Kınıkspor yararına düzenlenen etkinliğe maddi destekte bulundu. Başkan Böcek, ardından Kaş CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, Kaş İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Şahyılmaz ile Ova Mahallesi Göl Mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle zarar görmüş seraları gezdi.

Ova Mahallesinde 1500 dönüm seranın zarar gördüğünün ifade edildiğini dile getiren Başkan Böcek, çiftçilerle tek tek konuşup, onlara destek olacaklarını söyledi. Sonrasında Başkan Böcek beraberindeki heyetle birlikte Kaş Kınık Toptancı Halini ziyaret etti. Burada Efe lakaplı Kınık Mahalle Muhtarı Ramazan Örge tarafından karşılanan Başkan Muhittin Böcek, son yıllarda artan sebze-meyve fiyatlarından üreticiden tüketiciye herkesin yakındığını söyledi.