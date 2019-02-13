Başkan Adayı Böcek, Semih Esen'i ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen'i ağırladı.

CHP, geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da yapılan Aday Tanıtım Toplantısı ile Türkiye genelinde seçim startını resmen verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'te, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen ile birlikte CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gürnur Amca ve Belediye Meclis Üyelerini kabul etti.

“Birlik ve beraberlik içinde kazanacağız”

Başkan Adayı Muhittin Böcek, “Böylesi bereketli bir günde bir aradayız. Millet İttifakı ortağımız ile birlikte hayırlısıyla 19 İlçede belediye başkan adaylarımızı belirledik. 20 yıllık hizmet ettiğimiz Konyaltı'nda önceki dönem Partimizin İl Başkanlığı görevini de yapmış olan Semih Esen arkadaşımız, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı olmuştur. Bizim geçmiş dönemlerle hesabımız yoktur. Bu gün ülke genelinde partiler üstü bir yarış var. Antalya'mız da Gazipaşa'dan Kaş'a kadar çalışacağız. Bu Konyaaltı için de böyledir. Mevlana'nın ‘Dün dünde kaldı cancağazım bu gün güzel şeyler söylemek lazım' dediği gibi, Konyaaltı'nı kale gibi görmemek lazım. Bu Muratpaşa içinde de geçerlidir. Birlik ve beraberlik içinde, hemşehrilerimizde desteğiyle Antalya'mızda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Esen: “Büyükşehir'i ve Antalya'yı kazanacağız”

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen de, “Bütün herkese kardeş olduğumuzu gösterdik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi zaman zaman iletişimimizin zayıflamasından kaynaklı bir takım durumlar yaşadıysak bile özünde bizler yoldaşız. Bizler kardeşiz bunu göstermiş olduk. Yaşamımız boyunca bunun kararlılığını ben biliyorum siz biliyorsunuz, bu her zaman böyle olacaktır. Ben İl Başkanlığı dönemimde hep beraber çalıştık. Meclis toplantılarını beraber yönettik. O dönemde de son derece uyumlu bir çalışma yapmıştık. Başkanımızla da ne bir partilinin ne de benim olması gerekenin dışında ne konuşmamız ne davranışımız olmamıştır. Büyük bir telaş içinde. Özellikle Antalya için son derece telaşlılar. Antalya'yı CHP'nin kalesi yapmamıza, Büyükşehir Belediyesi'ni Başkanımız Muhittin Böcek'in kazanmasına engel olamayacaklar. Bu girişimler kendi siyasi hayatlarında da hatıra olarak yerini alacaktır.”