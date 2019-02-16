Başkan Adayı Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhur İttifakı'nın Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Dülgeroğlu, sabah saatlerinde Yuvalı Mahallesi'nde mevlüt yemeğine katıldı. Başkan Adayı Dülgeroğlu, daha sonra ise, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Şahintepesi mevkiinde yapımını tamamladığı öğrenci pansiyonunun açılışına katıldı. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanı ve Adayı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar da katıldı.

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Menderes Türel'in Finike'deki Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı.

Nail Dülgeroğlu, “Böyle güzel bir tabloda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle Finike'deki adayı oldum. 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Menderes Türel başkanımın bugüne kadar ilçemize yaptığı hizmetleri takdirle karşılıyoruz. Nezdinizde kendisine çok teşekkür ederim. Takım liderimiz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bizlere liderlik yaparak bu hizmetleri aktardığı için tüm Finikeliler adına kendisine teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte de inşallah Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Finike'de 31 Mart'ta en farklı kazanarak karşılarına yüz akıyla çıkacağız” dedi.

Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu, günü son programında Yeni Mahalle'de bulunan Denizkent Sitesi sakinlerinin misafiri oldu. Dülgeroğlu, kadınlar tarafından yapılan gözlemeyi saç üzerinden kendi alırken, site sakinleriyle sohbet ederek gözleme yedi.