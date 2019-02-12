Başkan Ali Şafak Öztürk ‘dalya' dedi

İlk döneminde 75 puana tanıklık eden Öztürk, ikinci döneminde alınan 25 puanla ‘dalya' dedi.

Antalyaspor'da ikinci dönemini yaşayan Başkan Ali Şafak Öztürk, 100'üncü puanını Rize'de aldı. Öztürk'ün kulüp başkanı seçildiği ilk yılında 58 puan toplayan Antalyaspor, kulüp tarihinin rekorunu kırmıştı. 2016-2017 sezonunda 58 puan toplayan Antalyaspor'un başkanı olan Öztürk, bir sonraki yıl ise takım 17 puan aldıktan sonra ilk yarının bitimiyle birlikte görevi bırakmıştı.

2016-2017 sezonunun tamamında 58, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 17 puan toplayan Antalyaspor'un başında bulunan Öztürk, 2018-2019 sezonunda 4 puanı olan takımın başına yeniden geçmişti. Rize deplasmanında alınan beraberlikle 29 puana ulaşan Antalyaspor'da kendi dönemindeki 25'inci puanına tanıklık eden Başkan Öztürk, böylece toplamda 100 puanı görmüş oldu.